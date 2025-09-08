محافظ بني سويف يناقش مع التنمية المحلية إستراتيجية التنمية الريفية

ناقش محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مع مسئولي مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، على هامش زيارتهم للمحافظة، نتائج وأهداف ورش العمل التي تم عقدها مؤخرا وشملت استعراض نموذج عملي للتدريب على إعداد دراسة الجدوى القبلية لأحد مشروعات الخطة الاستثمارية، والرد على استفسارات الحضور وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بعملية إعداد الدراسات .



وتطرق المشاركون في الاجتماع اليوم /الإثنين/ إلى مناقشة بعض المستجدات المتعلقة باستراتيجية التنمية الريفية ببني سويف خاصة بعد إدراج بعض القرى في تلك الاستراتيجية منها (عزبة النور بمركز الواسطى، تل ناروز بمركز بني سويف،والحيبة بمركز الفشن)، وتعزيز الشراكة بين المحافظة ومشروع الدعم الفني لوضع هذه القرى على خريطة التنمية الريفية والسياحية، خاصة في ظل وجود العديد من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها تلك القرى في الحرف التراثية واليدوية والجوانب السياحية وغيرها،علاوة على إعداد خطة تسويقية وترويجية لدعم تلك القرى في هذا المجال .



وأكد محافظ بني سويف أهمية المشروعات التي تدعم خطط واستراتيجية التنمية المحلية بالمحافظات بطرق وأساليب غير تقليدية، مُثمنا المشروع الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية الذي يحمل العديد من الأبعاد التي تستهدف تحقيق اللامركزية في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، بما يُسرّع من وتيرة الأعمال وتنفيذ الرؤى والخطط التنموية، ويقدم نموذجا يمكن البناء عليه في المستقبل، لاسيما أن المشروع يتعاون في تنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الأمر الذي يُدّل على نجاح الدولة في الاستفادة من البرامج التنموية الدولية، وأن الرؤية التنموية مصر 2030 تتسق مع الأهداف التنموية الأممية وأهداف التنمية المستدامة .



وأشاد الوفد بتوفير المحافظة للتيسيرات اللازمة لتسهيل عقد ورش العمل ببرنامج التدريب على مشروعات الخطة الاستثمارية، التي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التي عُقدت في يوليو الماضي، مشيدين بالتزام المتدربين وانتظامهم وتعاونهم وتفاعلهم الإيجابي مع محتوى البرنامج بما يسهم في رفع وتنمية مهاراتهم في إعداد مقترحات تُسهم في تحديد أولويات المشروعات،تمهيدًا لمناقشتها وتقييمها خلال المرحلة الحالية.



حضر الاجتماع الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وعبدالله مصطفى منسق مكون التنمية الاقتصادية، ومن المحافظة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني .