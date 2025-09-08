قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام

أرشيفية
أرشيفية
عبدالصمد ماهر

فقدان الأحباب والأقارب بسبب مرض السرطان ، كان من الأمور المزعجة والمؤلمة التي تواجه الكثير ليس في مصر فقط بل في كافة دول العالم  وعلاج الأورام في شكله التقليدي سواء عن طريق الاشعاعي أو الكيماوي يمثل الكثير من الأعباء علي المرضي وأسرهم سواء التكلفة المادية الكبيرة أو النتائج المحدودة التي تحققها والآثار الجنابية 

تجارب من أجل أدوية جديدة 

وخلال الثورة التكنولوجية الهائلة حدثت ثورة طبية في مجال بحوث أمراض الأورام كافة من أجل التوصل إلي علاج جديد سواء جيني أو كيماوي يعطي نتائج أفضل تكون بمثابة إنهاء لمعاناة المرضي 

أمل جديد للمرضي 

وخلال الأيام الماضية أعلنت روسيا عن لقاح جديد للسرطان سيكون بمثابة إنجاز علمي غير مسبوق في علاج السرطان لاسيما سرطان المستقيم والأمعاء .

تفاصيل اللقاح الجديد  

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية (FMBA) فيرونيكا سكفورتسوفا،خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك ،تفاصيل اللقاح  ومدي استجابته الحالات بعد إجراء التجارب السريرية 

وأطلق علي اللقاح اسم إنتيروميكس”  “Enteromics” حيث أصبح جاهزاً للاستخدام بعد اجتيازه بنجاح المرحلة ما قبل السريرية.

نتائج التجارب ما قبل السريرية

اللقاح  الروسي المضاد للسرطان، الذي يُعرف باسم “إنتيروميكس”، يستهدف في مرحلته الأولى سرطان القولون والمستقيم. 

وحسب نتائج التجارب ما قبل السريرية، فقد ساعد في تقليص حجم الأورام بنسبة تراوحت بين (60%) و(80%)، إضافة إلى إبطاء نموها ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن روسيا تعمل على تطوير لقاحات أخرى تستهدف أنواعاً مختلفة من السرطان، مثل الورم الأرومي الدبقي (glioblastoma) والميلانوما العينية

وفي وقت سابق  قال أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة في الاتحاد الروسي، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، إن اختيار المرشحين للمشاركة في المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح السرطان قد بدأ.

كتب كابرين في قناته على تيليجرام: "بدأ اختيار المرشحين للمشاركة في التجربة السريرية للمرحلة الأولى من لقاح "إنتيروميكس".

وأشار إلى أن المرضى الذين يعانون من أورام صلبة مؤكدة نسيجيا مدعوون للمشاركة في الدراسة، أي باستثناء أمراض الأورام الدموية مثل الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والورم النخاعي.

لقاح السرطان لقاح جديد للسرطان علاج السرطان لقاح روسي للسرطان اول علاج للسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تركيا.. شاب يطلق النار على مركز شرطة ومصرع ضابطين

اليابان

أوكرانيا حاضرة.. قائد عسكري بـ"الناتو" يزور اليابان لتعزيز التعاون الدفاعي

أرشيفية

ضربات روسية تدمر القوى البشرية الأوكرانية ومعدات عسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد