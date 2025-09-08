اختراع العصر.. أول لقاح لعلاج السرطان يفتح باب الأمل أمام مرضي الأورام

فقدان الأحباب والأقارب بسبب مرض السرطان ، كان من الأمور المزعجة والمؤلمة التي تواجه الكثير ليس في مصر فقط بل في كافة دول العالم وعلاج الأورام في شكله التقليدي سواء عن طريق الاشعاعي أو الكيماوي يمثل الكثير من الأعباء علي المرضي وأسرهم سواء التكلفة المادية الكبيرة أو النتائج المحدودة التي تحققها والآثار الجنابية

تجارب من أجل أدوية جديدة

وخلال الثورة التكنولوجية الهائلة حدثت ثورة طبية في مجال بحوث أمراض الأورام كافة من أجل التوصل إلي علاج جديد سواء جيني أو كيماوي يعطي نتائج أفضل تكون بمثابة إنهاء لمعاناة المرضي

أمل جديد للمرضي

وخلال الأيام الماضية أعلنت روسيا عن لقاح جديد للسرطان سيكون بمثابة إنجاز علمي غير مسبوق في علاج السرطان لاسيما سرطان المستقيم والأمعاء .

تفاصيل اللقاح الجديد

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية (FMBA) فيرونيكا سكفورتسوفا،خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك ،تفاصيل اللقاح ومدي استجابته الحالات بعد إجراء التجارب السريرية

وأطلق علي اللقاح اسم إنتيروميكس” “Enteromics” حيث أصبح جاهزاً للاستخدام بعد اجتيازه بنجاح المرحلة ما قبل السريرية.

نتائج التجارب ما قبل السريرية

اللقاح الروسي المضاد للسرطان، الذي يُعرف باسم “إنتيروميكس”، يستهدف في مرحلته الأولى سرطان القولون والمستقيم.

وحسب نتائج التجارب ما قبل السريرية، فقد ساعد في تقليص حجم الأورام بنسبة تراوحت بين (60%) و(80%)، إضافة إلى إبطاء نموها ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن روسيا تعمل على تطوير لقاحات أخرى تستهدف أنواعاً مختلفة من السرطان، مثل الورم الأرومي الدبقي (glioblastoma) والميلانوما العينية

وفي وقت سابق قال أندريه كابرين، كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة في الاتحاد الروسي، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، إن اختيار المرشحين للمشاركة في المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح السرطان قد بدأ.

كتب كابرين في قناته على تيليجرام: "بدأ اختيار المرشحين للمشاركة في التجربة السريرية للمرحلة الأولى من لقاح "إنتيروميكس".

وأشار إلى أن المرضى الذين يعانون من أورام صلبة مؤكدة نسيجيا مدعوون للمشاركة في الدراسة، أي باستثناء أمراض الأورام الدموية مثل الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والورم النخاعي.