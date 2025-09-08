قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
مرأة ومنوعات

العلاج الروسي المعجزة.. لقاح جديد يحقق فعالية 100% ضد السرطان

علاج السرطان
علاج السرطان
ريهام قدري

أعلنت روسيا أن لقاحها الجديد للسرطان، "إنتروميكس"، قد أثبت فعاليته وسلامته بنسبة 100% في التجارب البشرية الأولية. يُبرز هذا الخبر الأداءَ الاستثنائي للقاح، حيث شهد المرضى انكماشًا في حجم الورم دون أي آثار جانبية خطيرة. 
 
طُوّر "إنتروميكس" باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) نفسها المُستخدمة في لقاحات كوفيد-19، وهو مُصمّم لتدريب الجهاز المناعي على التعرّف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها، وهو بديلٌ أكثر أمانًا وذكاءً من العلاجات التقليدية كالعلاج الكيميائي.
هذا العلاج الرائد مُصمم خصيصًا لكل مريض بسرطان القولون والمستقيم ، مُقدمًا علاجًا مناعيًا مُصممًا خصيصًا لملف الورم الخاص بكل مريض. شملت التجارب 48 متطوعًا، وأجراها المركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزيئية. 
ويُعتبر هذا الإعلان، الذي صدر خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، هذا اللقاح الروسي للسرطان بمثابة نقلة نوعية محتملة في مجال علم الأورام، على بُعد خطوة واحدة من الحصول على موافقة وزارة الصحة الروسية.يراقب علم الأورام العالمي الوضع باهتمام بالغ.
 إذا تم التحقق من صحة هذه النتائج من خلال تجارب أوسع وأكثر دقة، فقد يُبشّر Enteromix بعصر جديد: علاج مُخصّص وفعال وخفيف الآثار الجانبية للسرطان. بالنسبة للمرضى الهنود، الذين يواجه الكثير منهم أعباءً ثقيلة من السرطان وتفاوتًا في فرص الحصول على الرعاية، قد يكون لهذا التقدم تأثيرٌ بالغ، شريطة أن تتوافق المسارات التنظيمية وإمكانية الوصول.


 كيف تم تطوير Enteromix


وُلِد لقاح إنتروميكس ثمرة سنوات من البحث المنسق بين المركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية الإشعاعية ومعهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزيئية. يعتمد اللقاح على تقنية mRNA، على غرار المنصة التي أتاحت التطوير السريع للقاح كوفيد-19، لتوليد استجابة مناعية مخصصة ضد الخلايا السرطانية.
 
 وبفضل طبيعته المُخصصة، تُصمَّم كل جرعة خصيصًا لتتناسب مع جينومات الورم لدى كل فرد، وهو نهج قائم على المؤشرات الحيوية، مدعوم بخوارزميات متطورة لتحديد أنماط الطفرات.
 
 ما الذي يميزه عن لقاحات السرطان الأخرى؟


على عكس لقاحات السرطان التقليدية ، والتي غالبًا ما تتبع استراتيجية واحدة تناسب العديد من اللقاحات، والتي كانت في كثير من الأحيان أقل أداءً من غيرها، فإن Enteromix يقدم ابتكارين رئيسيين:
تصميم مخصص بالكامل: يتم تصميم كل لقاح على أساس التركيب الجيني لورم الفرد، مما يحسن من خصوصية الهدف والمشاركة المناعية.منصة mRNA: تتيح هذه المنصة تطويرًا سريعًا وقابلية للتوسع، وهو ما افتقرت إليه جهودٌ استمرت عقودًا في تطوير لقاحات السرطان
 كما يمكن تكييف هذه الطريقة القائمة على mRNA بسرعة لتناسب أنواعًا مختلفة من السرطان.إن هذا الجمع بين التخصيص والمرونة يضع Enteromix في طليعة اللقاحات العلاجية، مما قد يتغلب على التحديات طويلة الأمد في علم المناعة الأورامي.


التأثيرات على المرضى العالميين والهنودإذا حصل Enteromix على الموافقة التنظيمية والتحقق على نطاق أوسع، فإن آثاره ستكون واسعة النطاق:
بالنسبة للمرضى العالميين: إن التحول من العلاجات الواسعة النطاق والقاسية إلى العلاجات المناعية الأكثر أمانًا والمصممة خصيصًا يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية ويحسن النتائج.بالنسبة للهند: مع كون سرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم من بين الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب السرطان هنا، فإن الوصول إلى لقاح فعال وشخصي ضد السرطان يمكن أن يؤدي إلى تحويل الرعاية، إذا كانت التكلفة والبنية الأساسية والدعم التنظيمي موجودة.مع ذلك، يبقى الحذر أمرًا بالغ الأهمية. فالنجاح المبكر للتجارب لا يضمن فعاليةً طويلة الأمد أو إمكانية تعميمها، ويجب معالجة التحديات اللوجستية المتعلقة بإنتاج وتوزيع لقاحات mRNA المُخصصة، مثل تخزين سلسلة التبريد، والتحليل الجيني. 
سيحدد التعاون بين الجهات التنظيمية، وأنظمة الرعاية الصحية، ومراكز الابتكار ما إذا كان Enteromix سيبقى وعدًا أم سيصبح معيارًا عالميًا للرعاية.
 
المصدر ndtv

علاج السرطان علاج روسي للسرطان لقاح روسي لعلاج السرطان

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

