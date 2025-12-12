مفاجآت بالحصر العددي.. أبرز النواب والمرشحين الخاسرين بجولة الـ 30 دائرة

كشفت نتائج الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب، عن أبرز النواب والمرشحين الذين خسروا سباق انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالدوائر الملغاة بحكم قضائي وعددها 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.

أبرز النواب الخاسرين بجولة الـ 30 دائرة

وتضمنت أبرز قائمة النواب الخاسرين، كلا من النائب محمد الحسيني “مستقل” مرشح دائرة بولاق الدكرور، والنائب محمود توشكى عن نفس الدائرة “مستقبل وطن”، وأحمد ترجم مرشح دائرة أكتوبر “حماة الوطن”، ومحمد صلاح خليفة “مرشح حزب النور”، وكما الدالي “مرشح الجبهة الوطنية”، والنائب أحمد الشيشيني مرشح عن دائرة كوم حمادة.

وتضاف تلك الأسماء لأسماء سابقة بارزة، منها، النائب معتز محمود، مرضح دائرة قوص، والنائب عبد السلام قورة.

نتيجة الحصر العددي للانتخابات

وتواصل اللجان العامة الإعلان عن نتيجة الحصر العددي للدوائر الـ 30 التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجاري على أنه تجرى جولة الإعادة يومي 3 و 4 يناير 2026 في الداخل.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).