قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟
الطقس اليوم .. سحب متفرقة تغطي بعض المحافظات وأمطار بعد ساعات
بسبب منخفض جوي شديد.. وفاة 10 فلسطينيين في انهيار منازل بغزة
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مفاجآت بالحصر العددي.. أبرز النواب والمرشحين الخاسرين بجولة الـ 30 دائرة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

كشفت نتائج الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب، عن أبرز النواب والمرشحين الذين خسروا سباق انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالدوائر الملغاة بحكم قضائي وعددها 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.

أبرز النواب الخاسرين بجولة الـ 30 دائرة

وتضمنت أبرز قائمة النواب الخاسرين، كلا من النائب محمد الحسيني “مستقل” مرشح دائرة بولاق الدكرور، والنائب محمود توشكى عن نفس الدائرة “مستقبل وطن”، وأحمد ترجم مرشح دائرة أكتوبر “حماة الوطن”، ومحمد صلاح خليفة “مرشح حزب النور”، وكما الدالي “مرشح الجبهة الوطنية”، والنائب أحمد الشيشيني مرشح عن دائرة كوم حمادة.

وتضاف تلك الأسماء لأسماء سابقة بارزة، منها، النائب معتز محمود، مرضح دائرة قوص، والنائب عبد السلام قورة.

نتيجة الحصر العددي للانتخابات

وتواصل اللجان العامة الإعلان عن نتيجة الحصر العددي للدوائر الـ 30 التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجاري على أنه تجرى جولة الإعادة يومي 3 و 4 يناير 2026 في الداخل.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب الانتخابات انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة

ترشيحاتنا

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده

التعصب ليس مرتبطا بالدين وحده.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أذكار الصباح الثابتة عن النبي

أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها فى هذا اليوم المبارك

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

فوز جامعة الأزهر ضمن التحالفات القومية في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد