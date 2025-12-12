قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة: لا حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على السوشيال.. وإجراءات قانونية ضد الحسابات المزيفة

محمد صبيح

نفت وزارة الصناعة وجود أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدةً أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير مثل الحسابات الموجودة على موقع فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنّ وزارة الصناعة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وأن أي تصريحات منسوبة للوزير على هذه الصفحات لم يصرح بها الوزير وأي تواصل يقوم به مسئول كل صفحة مدعياً انه الفريق كامل الوزير غير صحيح وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لردع هذه الادعاءات والاكاذيب.

المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل

وأكدت وزارة الصناعة أن تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين وهي كالتالي: 
1-    وزارة الصناعة: 
الموقع الإلكتروني: https://mind.gov.eg/#/home  
صفحة الوزارة على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/mti.egypt 
حساب الوزارة على منصة انستجرام: https://www.instagram.com/mti_egypt/ 
حساب الوزارة على موقع X: https://x.com/mti_egypt 
قناة الوزارة على موقع يوتيوب: https://www.youtube.com/@miftmedia

2-    وزارة النقل:
الموقع الإلكتروني: www.mot.gov.eg 
صفحة الوزارة على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/share/1AAv9u7fye/ 
حساب الوزارة على منصة انستجرام: https://www.instagram.com/motegypt?igsh=ejR1OWU2c3pwaGQw 
حساب الوزارة على ثريدز: https://www.threads.com/@motegypt
قناة الوزارة على موقع يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ

وزارة الصناعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

