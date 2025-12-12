الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم.. كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد للأمام | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

بيديهم حلويات .. كواليس مفجعة عن تعدي فرد أمن على أطفال بمدرسة دولية شهيرة

كشف أحد أولياء الأمور، تفاصيل تعدي فرد أمن في مدرسة دولية شهيرة على مجموعة من الأطفال ومن بينهم ابنه .

وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة .

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، كواليس جديدة عن واقعة قتل عروس المنوفية، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار ".



الوطنية للانتخابات: مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية الأسبوع القادم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأسبوع القادم لدينا انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة بـ 13 محافظة.



كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن التنمية في صعيد مصر ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: القطار السريع، والطريقين الصحراويين الغربي والشرقي، إلا أن العنصر الأهم في المرحلة الحالية هو تطوير الصناعة، باعتباره محورًا أساسيًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة.



كامل الوزير من قلب قنا: طرق عالمية وموقع استراتيجي يمهّد لانطلاقة صناعية كبرى

رافق الإعلامي مصطفى بكري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال جولة ميدانية في «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا.



حبايبنا اللزم .. الشيف أبو جوليا يروي كواليس بدايته مع فيديوهات السوشيال ميديا

حل الشيف الفلسطيني أبو جوليا، ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق " المذاع على قناة "النهار ".



يونسيف: 9300 طفل داخل دائرة سوء التغذية الحاد بقطاع غزة

قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في دولة فلسطين، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت صعبة للغاية وفق توصيفات العاملين في المجال الإنساني، إذ تستمر الاحتياجات بالتصاعد يومًا بعد يوم، بينما يواجه السكان تحديات مضاعفة نتيجة الأحوال الجوية القاسية.



60 % نسبة الإصابة بفيروس H1N1.. نصائح عاجلة من الصحة للطلاب وكبار السن

فيروسH1N1.. هو الأكثر انتشارا في مصر حاليا وهو فيروس إنفلونزا فئة أ، ويتسبب هذا الفيروس في حالة من القلق بين المصريين خاصة بعد انتشاره مع دخول فصل الشتاء .



تمساح الزوامل.. قصة أخطر 7 أيام عاشها أهل الشرقية

تمكن شيخ صيادي الشرقية الحاج عبد الفتاح عبد النبي خليل وعدد من الصيادين المتطوعين، في اصطياد تمساح الزوامل، بعد عدة محاولات شديدة الصعوبة تكللت بالنجاح.