انتخابات ملوي.. منافسة شرسة بين الأحزاب والمستقلين وفق الحصر العددي

أعلنت اللجنة العامة لدائرة ملوي بمحافظة المنيا نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي كشفت عن عودة النائب الحاج رياض عبد الستار إلى السباق الانتخابي، بعدما كان قد خسر السابق في جولته الأولى قبل إبطال الدائرة.

جولة إعادة بين 6 مرشحين

ووفقًا للأرقام الرسمية للحصر العددي، يتنافس في جولة الإعادة بدائرة ملوي كل من:

العمدة وائل إسماعيل – مستقبل وطن

35,352 صوتًا

محمد مصطفى كمال – مستقبل وطن

24,763 صوتًا

أسامة عبد الشكور – مستقل

17,777 صوتًا

رياض عبد الستار – مستقل

17,571 صوتًا

هيلا سلاسي غنى – مستقل

16,597 صوتًا

حازم الدروي – مستقل

15,380 صوتًا

انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المعنية بإعلان النتيجة النهائية.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).



