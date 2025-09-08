5 سرطانات في المعدة سريعة النمو يجب ألا تتجاهلها

يحذر الأطباء من خمسة أنواع من سرطانات المعدة التي يمكن أن تتطور وتنتشر بسرعة إذا لم يتم اكتشافها مبكرا. يعد التعرف على الأعراض والتشخيص في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية للعلاج الفعال والبقاء على قيد الحياة للسرطان الغدي وسرطان الغدد الليمفاوية في المعدة وأورام انسجة المعدة وسرطان الخلايا الحرشفية والورم السرطاني.

يعد سرطان المعدة من بين أسرع أنواع السرطان نموا، والذي له علامات مبكرة يمكن أن تكون مشابهة للحالات الأخرى، وبالتالي يمكن تفويتها. وفقا للخبراء، فإن علامات مثل آلام المعدة شائعة جدا بحيث لا يمكن التفكير فيها على أنها سرطان، ولكن إذا لم تختفي أو ازدادت سوءا، أو جاءت بأعراض غريبة أخرى، فقد يكون جسمك يحاول إخبارك بشيء أكثر خطورة.

يقول الأطباء إن أعراض سرطان المعدة غالبا ما تكون خفية في البداية ويمكن الخلط بينها بسهولة مع الحالات الأقل خطورة، في حين أن سرطان المعدة غالبا ما ينمو دون التسبب في أي أعراض حتى فوات الأوان لعلاجه بشكل فعال، فإن العثور على الأشياء في وقت مبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

سرطانات في المعدة

فيما يلي خمسة أنواع نادرة ولكنها عدوانية من سرطان المعدة وأعراضها الكامنة:

-سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة

يقع سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة دائما بالقرب من الغدد الليمفاوية، ولكن وفقا للأطباء، فإنه يبدأ أيضا في المعدة أيضا، يعرف أيضا باسم سرطان الجهاز المناعي، سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة هو سرطان نادر ولا يمكن علاجه إلا عندما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة جدا.

تشمل الأورام اللمفاوية المعدة الأكثر شيوعا الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأغلط المخاطي، أو سرطان الغدد الليمفاوية MALT، وسرطان الغدد الليمفاوية ذو الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، أو DLBCL، يقول الأطباء إن الأعراض الرئيسية غالبا ما تحاكي التهاب المعدة أو القرحة، بما في ذلك آلام البطن والغثيان والقيء وفقدان الوزن. يتضمن التشخيص التصوير والخزعات، وتختلف استراتيجيات العلاج ولكنها تشمل القضاء على الملوية البوابية لسرطان الغدد الليمفاوية MALT والعلاج الكيميائي وأحيانا العلاج الإشعاعي أو الجراحة.



-أورام انسجة الجهاز الهضمي

أورام انسجة الجهاز الهضمي، أو GISTs، نادرة وتبدأ في الغالب في خلايا العضلات في الجهاز الهضمي، يقول الأطباء إنها تنشأ في الغالب من الخلايا الخلالية في كاجال، والمعروفة باسم أجهزة تنظيم ضربات القلب في الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن GISTs يمكن أن تكون بدون أعراض، إلا أنها تسبب أعراضا مثل آلام شديدة في البطن أو الغثيان أو القيء أو الدم في البراز أو التعب. وفقا للأطباء، يعتمد علاج GSIT في الغالب على خصائصه ويمكن أن يشمل أيضا الجراحة والعلاجات الدوائية المستهدفة التي تمنع الجينات التي تسببه.

-سرطان غدي

هذا هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان المعدة الذي يتطور من خلايا الغدة في البطانة الداخلية للمعدة.

وفقا للخبراء، تمثل الأورام الغدية ما لا يقل عن 95 في المائة من جميع سرطانات المعدة التي تتطور في بعض خلايا الغدة المتحورة الموجودة في الغشاء المخاطي، أو البطانة الداخلية للمعدة، هناك العديد من الأسباب للسرطان الغدي، ويتطور عندما تتسبب الطفرات الجينية في نمو الخلايا بطريقة غير خاضعة للرقابة.

في كثير من الأحيان، يمكن للشخص أيضا الحصول على طفرات وراثية تسبب السرطان من أحد الوالدين البيولوجيين. بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى أيضا سرطان غدي، والذي يتضمن عدوى هيليكوباكتر بيلوري.

تشمل أعراض هذا السرطان الشعور بالشبع بسرعة وفقدان الوزن غير المبرر، بصرف النظر عن آلام البطن المزمنة.

-سرطان الخلايا الحرشفية

إنه نوع نادر للغاية، حيث يمثل 0.04 إلى 0.07 في المائة فقط من جميع سرطانات المعدة في جميع أنحاء العالم. يقول الأطباء إن هذا السرطان العدواني يؤثر في الغالب على الجزء العلوي من المعدة وغالبا ما يتم تشخيصه لدى الرجال في الستينيات من العمر.

في حين أن السبب الدقيق غير معروف، فإن تاريخ التحول الحرشفي والتدخين هما من عوامل الخطر المرتبطة. أيضا، تم العثور على الإصابة بفيروسات مثل فيروس إبشتاين بار في بعض الحالات.

تشمل أعراض هذا السرطان فقدان الوزن غير المبرر وآلام البطن والقيء، ويقول الأطباء إن التشخيص ضعيف بشكل عام بسبب طبيعته العدوانية.

-ورم سرطاني

الورم السرطاني هو أيضا سرطان نادر ولكنه بطيء النمو ينشأ في الغالب في خلايا الغدد الصم العصبية - الموجودة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي وفي الرئتين.

يقول الأطباء إن هذه الأورام يتم اكتشافها في الغالب بالصدفة أثناء الجراحة أو عندما تنشأ أعراض مثل الاحمرار أو الإسهال أو حتى مشاكل الجهاز التنفسي وتصبح مزمنة.

يقال إن معظم الأورام السرطانية حميدة ولكن يمكن أن تصبح سرطانية وتنتشر، يعتمد العلاج على موقع الورم ومرحلته ولكنه يشمل أيضا الجراحة والأدوية للتحكم في إنتاج الهرمونات والعلاجات المستهدفة الأخرى.

المصدر..timesnownews