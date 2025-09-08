قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 سرطانات في المعدة سريعة النمو يجب ألا تتجاهلها

المعدة
المعدة
هاجر هانئ

يحذر الأطباء من خمسة أنواع من سرطانات المعدة التي يمكن أن تتطور وتنتشر بسرعة إذا لم يتم اكتشافها مبكرا. يعد التعرف على الأعراض والتشخيص في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية للعلاج الفعال والبقاء على قيد الحياة للسرطان الغدي وسرطان الغدد الليمفاوية في المعدة وأورام انسجة المعدة وسرطان الخلايا الحرشفية والورم السرطاني.
يعد سرطان المعدة من بين أسرع أنواع السرطان نموا، والذي له علامات مبكرة يمكن أن تكون مشابهة للحالات الأخرى، وبالتالي يمكن تفويتها. وفقا للخبراء، فإن علامات مثل آلام المعدة شائعة جدا بحيث لا يمكن التفكير فيها على أنها سرطان، ولكن إذا لم تختفي أو ازدادت سوءا، أو جاءت بأعراض غريبة أخرى، فقد يكون جسمك يحاول إخبارك بشيء أكثر خطورة.

يقول الأطباء إن أعراض سرطان المعدة غالبا ما تكون خفية في البداية ويمكن الخلط بينها بسهولة مع الحالات الأقل خطورة، في حين أن سرطان المعدة غالبا ما ينمو دون التسبب في أي أعراض حتى فوات الأوان لعلاجه بشكل فعال، فإن العثور على الأشياء في وقت مبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

سرطانات في المعدة 

 

فيما يلي خمسة أنواع نادرة ولكنها عدوانية من سرطان المعدة وأعراضها الكامنة:

-سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة
يقع سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة دائما بالقرب من الغدد الليمفاوية، ولكن وفقا للأطباء، فإنه يبدأ أيضا في المعدة أيضا، يعرف أيضا باسم سرطان الجهاز المناعي، سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة هو سرطان نادر ولا يمكن علاجه إلا عندما يتم اكتشافه في مراحل مبكرة جدا.

تشمل الأورام اللمفاوية المعدة الأكثر شيوعا الأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأغلط المخاطي، أو سرطان الغدد الليمفاوية MALT، وسرطان الغدد الليمفاوية ذو الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، أو DLBCL، يقول الأطباء إن الأعراض الرئيسية غالبا ما تحاكي التهاب المعدة أو القرحة، بما في ذلك آلام البطن والغثيان والقيء وفقدان الوزن. يتضمن التشخيص التصوير والخزعات، وتختلف استراتيجيات العلاج ولكنها تشمل القضاء على الملوية البوابية لسرطان الغدد الليمفاوية MALT والعلاج الكيميائي وأحيانا العلاج الإشعاعي أو الجراحة.


-أورام انسجة الجهاز الهضمي
أورام انسجة الجهاز الهضمي، أو GISTs، نادرة وتبدأ في الغالب في خلايا العضلات في الجهاز الهضمي، يقول الأطباء إنها تنشأ في الغالب من الخلايا الخلالية في كاجال، والمعروفة باسم أجهزة تنظيم ضربات القلب في الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن GISTs يمكن أن تكون بدون أعراض، إلا أنها تسبب أعراضا مثل آلام شديدة في البطن أو الغثيان أو القيء أو الدم في البراز أو التعب. وفقا للأطباء، يعتمد علاج GSIT في الغالب على خصائصه ويمكن أن يشمل أيضا الجراحة والعلاجات الدوائية المستهدفة التي تمنع الجينات التي تسببه.

-سرطان غدي
هذا هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان المعدة الذي يتطور من خلايا الغدة في البطانة الداخلية للمعدة.
وفقا للخبراء، تمثل الأورام الغدية ما لا يقل عن 95 في المائة من جميع سرطانات المعدة التي تتطور في بعض خلايا الغدة المتحورة الموجودة في الغشاء المخاطي، أو البطانة الداخلية للمعدة، هناك العديد من الأسباب للسرطان الغدي، ويتطور عندما تتسبب الطفرات الجينية في نمو الخلايا بطريقة غير خاضعة للرقابة.

في كثير من الأحيان، يمكن للشخص أيضا الحصول على طفرات وراثية تسبب السرطان من أحد الوالدين البيولوجيين. بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى أيضا سرطان غدي، والذي يتضمن عدوى هيليكوباكتر بيلوري.
تشمل أعراض هذا السرطان الشعور بالشبع بسرعة وفقدان الوزن غير المبرر، بصرف النظر عن آلام البطن المزمنة.

-سرطان الخلايا الحرشفية
إنه نوع نادر للغاية، حيث يمثل 0.04 إلى 0.07 في المائة فقط من جميع سرطانات المعدة في جميع أنحاء العالم. يقول الأطباء إن هذا السرطان العدواني يؤثر في الغالب على الجزء العلوي من المعدة وغالبا ما يتم تشخيصه لدى الرجال في الستينيات من العمر.
في حين أن السبب الدقيق غير معروف، فإن تاريخ التحول الحرشفي والتدخين هما من عوامل الخطر المرتبطة. أيضا، تم العثور على الإصابة بفيروسات مثل فيروس إبشتاين بار في بعض الحالات.
تشمل أعراض هذا السرطان فقدان الوزن غير المبرر وآلام البطن والقيء، ويقول الأطباء إن التشخيص ضعيف بشكل عام بسبب طبيعته العدوانية.

-ورم سرطاني
الورم السرطاني هو أيضا سرطان نادر ولكنه بطيء النمو ينشأ في الغالب في خلايا الغدد الصم العصبية - الموجودة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي وفي الرئتين.
يقول الأطباء إن هذه الأورام يتم اكتشافها في الغالب بالصدفة أثناء الجراحة أو عندما تنشأ أعراض مثل الاحمرار أو الإسهال أو حتى مشاكل الجهاز التنفسي وتصبح مزمنة.
يقال إن معظم الأورام السرطانية حميدة ولكن يمكن أن تصبح سرطانية وتنتشر، يعتمد العلاج على موقع الورم ومرحلته ولكنه يشمل أيضا الجراحة والأدوية للتحكم في إنتاج الهرمونات والعلاجات المستهدفة الأخرى.

المصدر..timesnownews

سرطانات المعدة سرطان الخلايا الحرشفية سرطان الغدد الليمفاوية سرطان المعدة أعراض سرطان المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد