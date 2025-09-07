قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
رنا عصمت

نجد العديد من الأشخاص ما يشتكون من وجود مشاكل بالقلب والرئتين وهذا ما نتجنب حدوثه ، وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقوية صحة القلب والرئتين من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

أولًا: مشروبات تقوي القلب والرئة

1- القهوة

يعتبر تناول القهوة من الأمور المفيدة للغاية للشرايين والقلب حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تناول القهوة بشكل مستمر يقي من أمراض القلب ويخفض من الإصابة ويُنصح بتناولها دون سكر أو محليات.

2- الشاي

يعمل الشاي الأخضر أو الأسود على التقليل من الالتهابات وتراكم البلاك داخل الشرايين كما يعتبر من المشروبات المفيدة التي تحتوي على كميات معتدلة من الكافيين.

3- الماء

يعتبر الماء عنصر ضروري لصحة الرئتين حيث أن الرئة عرضة للتهيج وهذا يجعلها ضعيفة أمام الأمراض التنفسية العديدة ولا تتناول أقل من 3 لتر يوميًا من المياه.

4- العصائر الطبيعية

مثل عصير البرتقال والرمان يعتبر من العصائر المفيدة للغاية بالنسبة لمرضى القلب والرئة، حيث يحتوي العصير على نسب مختلفة من الفيتامينات التى يحتاجها المريض في هذا التوقيت.

ثانيًا: أطعمة تقوي القلب والرئة

1- الأسماك

تعتبر الأسماك من المأكولات البحرية المفيدة للغاية بالنسبة لمريض القلب فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3.

2- التفاح

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من فيتامين C وE والبيتا كاروتين، وهذا مطلوب لصحة الرئة والقلب.

3- المشمش

يمد الجسم بفيتامين( أ) فهو مفيد لتقوية بطانة الجهاز التنفسي المقاوم للالتهابات الخاصة بالرئة.

4- البروكلي

يعتبر من الأطعمة المفيدة للغاية بالنسبة للرئة والقلب حيث يحتوي على مضادات أكسدة، ويزيد من الطاقة ويساعد في خفض الوزن ايضًا.

5- الدجاج

يعتبر الدجاج من الأطعمة المفيدة للغاية للصحة حيث يحتوى على فيتامين (ب) المركب حيث تساعد على تقوية الأعصاب وتعزيز صحة الجلد وتحويل الكربوهيدرات الموجودة بالجسم لطاقة.

6- الفراولة

تعمل فاكهة الفراولة على تعزيز صحة القلب والرئة حيث تعتبر مصدر جيد لمضادات الأكسدة، كما أنها مصدر جيد لفيتامين c.

اطعمة ومشروباتدرع غذائي يصد أمراض القلب القلب امراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

هشام عباس

هشام عباس يستعد لجولة غنائية في كندا

سامي مغاوري وابنه

مش هيخرج النهاردة.. سامي مغاوري يكشف تطورات حالة ابنه الصحية |خاص

أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح: اشتغلت على لغة الجسد ونظرة العين لتقديم حكاية «فلاش باك».. خاص

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد