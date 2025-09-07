أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

نجد العديد من الأشخاص ما يشتكون من وجود مشاكل بالقلب والرئتين وهذا ما نتجنب حدوثه ، وفي تلك السطور نوضح كيف يمكن تقوية صحة القلب والرئتين من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات.

أولًا: مشروبات تقوي القلب والرئة

1- القهوة

يعتبر تناول القهوة من الأمور المفيدة للغاية للشرايين والقلب حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تناول القهوة بشكل مستمر يقي من أمراض القلب ويخفض من الإصابة ويُنصح بتناولها دون سكر أو محليات.

2- الشاي

يعمل الشاي الأخضر أو الأسود على التقليل من الالتهابات وتراكم البلاك داخل الشرايين كما يعتبر من المشروبات المفيدة التي تحتوي على كميات معتدلة من الكافيين.

3- الماء

يعتبر الماء عنصر ضروري لصحة الرئتين حيث أن الرئة عرضة للتهيج وهذا يجعلها ضعيفة أمام الأمراض التنفسية العديدة ولا تتناول أقل من 3 لتر يوميًا من المياه.

4- العصائر الطبيعية

مثل عصير البرتقال والرمان يعتبر من العصائر المفيدة للغاية بالنسبة لمرضى القلب والرئة، حيث يحتوي العصير على نسب مختلفة من الفيتامينات التى يحتاجها المريض في هذا التوقيت.

ثانيًا: أطعمة تقوي القلب والرئة

1- الأسماك

تعتبر الأسماك من المأكولات البحرية المفيدة للغاية بالنسبة لمريض القلب فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3.

2- التفاح

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من فيتامين C وE والبيتا كاروتين، وهذا مطلوب لصحة الرئة والقلب.

3- المشمش

يمد الجسم بفيتامين( أ) فهو مفيد لتقوية بطانة الجهاز التنفسي المقاوم للالتهابات الخاصة بالرئة.

4- البروكلي

يعتبر من الأطعمة المفيدة للغاية بالنسبة للرئة والقلب حيث يحتوي على مضادات أكسدة، ويزيد من الطاقة ويساعد في خفض الوزن ايضًا.

5- الدجاج

يعتبر الدجاج من الأطعمة المفيدة للغاية للصحة حيث يحتوى على فيتامين (ب) المركب حيث تساعد على تقوية الأعصاب وتعزيز صحة الجلد وتحويل الكربوهيدرات الموجودة بالجسم لطاقة.

6- الفراولة

تعمل فاكهة الفراولة على تعزيز صحة القلب والرئة حيث تعتبر مصدر جيد لمضادات الأكسدة، كما أنها مصدر جيد لفيتامين c.