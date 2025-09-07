خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

يشهد اليوم حدث كبير وهو خسوف القمر ومع هذه المناسبة حذرت رحاب منيعم، خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، من التأمل في القمر خلال وقت الخسوف.



وكتبت رحاب منيعم في منشورها على السوشيال ميديا:”بالنسبة للسؤال بتاع كل خسوف نتأمل القمر ونبص عليه ونتفرج عليه .”



أكدت خبيرة الأبراج:” القمر والطاقة الكونية بتكون قوية جدا خلال فترة اكتمال القمر مابالك بقي الخسوف طاقة تقيلة قد تؤثر ع صحتك الجسدية والنفسية لشهور وبما إن حضرتك لا فامبير ولا مذؤوب ولا ساحرة من سحرة الشامان علشان تروحي تتاملي القمر وتتبسطي بطاقته علشان دول بس اللي طاقة القمر الدموي ممكن يفيدهم حضرتك تقدر تتفرج عليه لدقايق وتتأمله من ورا شباك او حتي بشكل مباشر لدقايق .”



أضافت:” دقايق معدودة تعامل معاه انه الشمس في عز الضهر هل ينفع تبص بشكل مباشر للشمس وتفضل تحت اشاعتها في عز الضهر ولا هتاخد ضربة شمس ؟ القمر في الخسوف نفس الوضع تتأمل القمر وتقول سبحانك ما اعظمك وتستشعر قوته وتحس بالرهبة لان الخوف والرهبة من قدرة اللّٰه في الخسوف عبادة .”

وكتبت:”إذا كان هناك شخص مريض نفسي من اي نوع اقعد في البيت لأن التعرض المباشر له لفترة ممكن يتعبك تاني التعرض لفترة لضوء القمر وطاقته في حالة خسوف طاقة مؤذية جدا للعقل والجسم فتجنبها كل ما قدرت.”