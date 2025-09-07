قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
السكة الحديد تكلف حسن خليفة بتسيير أعمال قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض

رنا رئيس
رنا رئيس
هاجر هانئ

تداول بعض مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي أنباء حول إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بـ الإجهاض، وذلك بعد تعرضها للنزيف ونقلها إلي المستشفى لإجراء عملية جراحية.


أسباب  الإجهاض 


الإجهاض  هو نهاية غير متوقعة للحمل خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، مجرد تسميته "إجهاضًا" لا يعني بالضرورة حدوث خطأ في الحمل، فمعظم حالات الإجهاض تكون خارجة عن إرادتكِ وتحدث بسبب توقف نمو الجنين.

رنا رئيس


هناك عدة عوامل قد تُسبب الإجهاض:
العدوى.
التعرض لأمراض تورش.
الاختلالات الهرمونية.
عدم انغراس البويضة المخصبة بشكل صحيح في بطانة الرحم.
العمر.
تشوهات الرحم.
قصور عنق الرحم (حيث يبدأ عنق الرحم بالفتح مبكرًا جدًا أثناء الحمل).
عوامل نمط الحياة مثل التدخين، وشرب الكحول، أو تعاطي المخدرات.
اضطرابات الجهاز المناعي مثل الذئبة.
أمراض الكلى الحادة.
أمراض القلب الخلقية.
داء السكري غير المُعالج.
أمراض الغدة الدرقية.
الإشعاع.
بعض الأدوية، مثل دواء حب الشباب أيزوتريتينوين (أكوتان®).
سوء التغذية الحاد.
لا يوجد دليل علمي على أن التوتر، أو ممارسة الرياضة، أو النشاط الجنسي، أو استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يُسبب الإجهاض، مهما كانت حالتكِ، من المهم ألا تلومي نفسكِ على الإجهاض. فمعظم حالات الإجهاض لا علاقة لها بشيء فعلتِهِ أو لم تفعليه.


المصدر: clevelandclinic.
 

