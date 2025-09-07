بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض

تداول بعض مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي أنباء حول إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بـ الإجهاض، وذلك بعد تعرضها للنزيف ونقلها إلي المستشفى لإجراء عملية جراحية.



أسباب الإجهاض



الإجهاض هو نهاية غير متوقعة للحمل خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، مجرد تسميته "إجهاضًا" لا يعني بالضرورة حدوث خطأ في الحمل، فمعظم حالات الإجهاض تكون خارجة عن إرادتكِ وتحدث بسبب توقف نمو الجنين.



هناك عدة عوامل قد تُسبب الإجهاض:

العدوى.

التعرض لأمراض تورش.

الاختلالات الهرمونية.

عدم انغراس البويضة المخصبة بشكل صحيح في بطانة الرحم.

العمر.

تشوهات الرحم.

قصور عنق الرحم (حيث يبدأ عنق الرحم بالفتح مبكرًا جدًا أثناء الحمل).

عوامل نمط الحياة مثل التدخين، وشرب الكحول، أو تعاطي المخدرات.

اضطرابات الجهاز المناعي مثل الذئبة.

أمراض الكلى الحادة.

أمراض القلب الخلقية.

داء السكري غير المُعالج.

أمراض الغدة الدرقية.

الإشعاع.

بعض الأدوية، مثل دواء حب الشباب أيزوتريتينوين (أكوتان®).

سوء التغذية الحاد.

لا يوجد دليل علمي على أن التوتر، أو ممارسة الرياضة، أو النشاط الجنسي، أو استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يُسبب الإجهاض، مهما كانت حالتكِ، من المهم ألا تلومي نفسكِ على الإجهاض. فمعظم حالات الإجهاض لا علاقة لها بشيء فعلتِهِ أو لم تفعليه.



المصدر: clevelandclinic.

