خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟

يشهد اليوم ٧ سبتمبر خسوف القمر الكلي، نقترب أيضا من دورة الكسوف النهائية لعام 2025، إذا كنت تتبع علم التنجيم - حتى بشكل عرضي - فربما تعرف أن دورات الكسوف ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها بوابات قوية للتغيير.

كل ثقافة تقريبا على الأرض لها أسطورة مرتبطة بالخسوف والكسوف، رأى المصريون القدماء أنهم جزء لا يتجزأ من دورة الحياة والموت الكونية؛ يقول المنجمون المعاصرون اليوم إنهم نذير التغيير الذي يقربنا من تحقيق مصائرنا الفردية والجماعية.

تأثير خسوف القمر على كل برج



برج الحمل

يمكن أخيرا استرداد الأموال العالقة لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع الأرباح والمدخرات، قد تجد المخاوف الصحية طويلة الأمد الراحة من خلال العلاج المناسب، قد يسمع المتزوجون أخبارا مبهجة تتعلق بالأطفال، في حين قد يلتقي العزاب بشريك حقيقي، يمكن للطلاب التخطيط للدراسات العليا، وتبدو فرص السفر إلى الخارج واعدة.

برج الثور

قد تقدم شخصية مؤثرة إرشادات قيمة، يحصل المحترفون العاملون أخيرا على ترقيات أو مرتبة الشرف التي طال انتظارها، في حين من المرجح أن يجد الباحثون عن عمل فرصا مناسبة، سيقدر كبار السن عملك الشاق وصدقك، من المقرر أيضا أن تتحسن صحة الوالدين.

برج الجوزاء

قد تعزز مصادر الدخل الجديدة استقرارك المالي، يمكنك التخطيط للحج مع العائلة أو متابعة التعليم العالي في مؤسسة مرموقة، سيدعمك الحظ في المواقف الحرجة، مما يضمن النجاح في مساعيك المهنية والشخصية.

برج سرطان

قد يجلب الكسوف عقبات ودروسا تحذيرية، الخسائر المالية ممكنة، وقد يكون استرداد الأموال المقرضة أمرا صعبا، قد تنشأ نفقات مفاجئة، في حين يمكن أن تظهر النزاعات القديمة من جديد، كن حذرا من الأعداء الخفيين أو المؤامرات، تجنب القيادة المتهورة وتأجيل أي سفر أجنبي في الوقت الحالي. ومع ذلك، على الجانب الروحي، قد تجلب هذه الفترة النمو والتأمل الذاتي وحتى تحقيق الذات العميق.

برج الأسد

قد تمثل هذه المرة تحديات مهنية، قد تحتاج إلى جهد إضافي لتحقيق أهدافك، لأن الارتباك والتردد يمكن أن يؤثرا على ثقتك بنفسك، قد يضعف الدعم المقدم من الزملاء، مما يؤدي إلى إبطاء المشاريع.

برج العذراء

يعاني مواليد برج العذراء من العلاقات وتوترات الأعمال. يجب تجنب الخلافات مع شريك تجاري، ويجب تأجيل الاستثمارات الجديدة في الوقت الحالي، قد تواجه الحياة الزوجية احتكاكا، مما يتطلب فهما إضافيا، ينصح العشاق الذين يخططون للزواج بانتظار وقت أكثر ملاءمة.

برج الميزان

سيحقق هذا الكسوف نتائج مختلطة في العمل، قد تحدث بعض التغييرات أو التعديلات الداخلية، ويمكن أن يجد نزاع قديم حلا أخيرا، في حين أن المعارضة الأيديولوجية قد تزداد، إلا أنك ستتمكن من التعامل مع التحديات بثقة، قد تبدأ المخاوف الصحية طويلة الأمد في التحسن مع العلاج المناسب. ومع ذلك، من الأفضل تجنب الحصول على قروض جديدة أو الدخول في التزامات مالية غير ضرورية خلال هذه الفترة.



برج العقرب

يجلب الكسوف تطورات إيجابية لبرج العقرب، قد تخطط لمتابعة التعليم العالي أو حضور الندوات أو أخذ دورات قصيرة الأجل تضيف إلى نمو حياتك المهنية، قد يتلقى المتزوجون أخبارا سعيدة تتعلق بالأطفال، يجب على أولئك الذين في العلاقات تجنب الصراعات غير الضرورية للحفاظ على الانسجام، من الناحية المالية، يمكن أن تنشأ مصادر دخل إضافية، مما يوازن ويعزز وضعك المالي.



برج القوس

قد تبدو هذه الفترة صعبة، يمكن أن يؤدي نفاد الصبر والقرارات المتسرعة إلى الأخطاء، مما يقلل من مستويات ثقتك بنفسك، قد يكون التركيز صعبا، مما قد يؤدي إلى إبطاء المشاريع الجارية، قد لا تسفر الاستثمارات في العقارات عن نتائج متوقعة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر، يكون الانسجام الأسري مضطربا، ويجب أن تولي اهتماما إضافيا لصحة والديك.

برج الجدي

من المرجح أن تكون الرحلات القصيرة المتعلقة بالعمل مثمرة، وقد تصبح شبكتك المهنية أقوى، ستتحسن الروابط الأسرية، مع احتمال حل النزاعات بين الأشقاء. ومع ذلك، راجع العقود والمستندات بعناية قبل التوقيع.

برج الدلو

سيجلب الكسوف تأثيرات مختلطة، على الجانب الإيجابي، ستحصل على سيطرة أفضل على النفقات غير الضرورية، مما يؤدي إلى توازن مالي أكبر، يمكن أيضا حل القضايا المتعلقة بالأطفال. ومع ذلك، ستحتاج إلى الانتباه إلى تواصلك - فكر مرتين قبل التحدث لتجنب سوء الفهم، في ملاحظة أخف، قد تجلب هذه الفترة فرصا للاستمتاع بالمأكولات الجديدة والتجارب المبهجة.

برج الحوت

قد يواجه مواليد الحوت تحديات خلال هذا الكسوف. الخسائر المالية ممكنة، وقد يكون من الصعب استرداد الأموال المقرضة للآخرين، يمكن أن تزيد النفقات غير المتوقعة من التوتر، في حين قد تظهر النزاعات القديمة مرة أخرى، كن حذرا من المعارضين الخفيين أو المؤامرات.

تجنب القيادة السريعة وتأجيل خطط السفر الأجنبية في الوقت الحالي. ومع ذلك، روحيا، فإن هذه الفترة قوية - أولئك الذين يسلكون على طريق روحي قد يعانون من تحقيق الذات العميق والصحوة الداخلية.

المصدر: timesofindia