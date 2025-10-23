إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تجديد نجم الفريق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة حتى ديسمبر من عام 2028.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميامي على منصة «إكس» مقطع فيديو، يظهر توقيع ليونيل ميسي العقد بشكل رسمي، وعلق الحساب قائلًا: «إنه عاد إلى المنزل».

وبتجديد ميسي مع إنتر ميامي، يستمر اللاعب في قيادة مشروع النادي الأمريكي في السنوات القادمة تحت إشراف ديفيد بيكهام ورفاقه في إدارة النادي.

وكان ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023، بعدما أنهى رحلته من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





