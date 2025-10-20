ليه اسمي مش منتشر بالدراما.. ضحك وهزار بين أبطال "السادة الأفاضل" ولميس الحديدي في مهرجان الجونة

مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ناهد السباعي ونجوم فيلم "السادة الأفاضل" في حلقة خاصة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، قائلة:"أنا عندي مشكلة إن هنادي مهنا في الفيلم اسمها لميس! مش دارج اسم لميس في السينما."



ليرد الكاتب مصطفى صقر، مازحًا: "علشان يبقى فيه تميز في العمل."لتعقب الحديدي ضاحكة: "إنت مطلعها بنت كول!"وأكمل المخرج كريم الشناوي الحديث قائلاً: "مش حاكمين على أي شخصية فيهم."

لتفاجئ ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" الإعلامية لميس الحديدي بقولها:"اسم حلو، طبقي!"لترد الحديدي مازحة: "يا دي المصيبة!"

فيما مازحها المخرج كريم الشناوي قائلاً: "بنحاول نساعدك، وديناكي في حتة أوحش!"لترد السباعي ضاحكة: "أرستقراطي!"

يذكر ان فيلم «السادة الأفاضل» ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية من بطولة محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي ومحمد شاهين وطه الدسوقي، وناهد السباعي وتالأيف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.