بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

تمكن فريق من الأطباء في بريطانيا من زراعة عين إلكترونية قادرة على إعادة حاسة البصر لدى بعض الأشخاص.

إعادة البصر

ووفقا لموقع سكاي نيوز ساعدت العين الإلكترونية عددًا من المرضى المكفوفين في إعادة البصر والقدرة على القراءة مجددًا، خاصة بعد فقدهم للرؤية بسبب أمراض مرتبطة بتقدم العمر.

تفاصيل الشريحة الإلكترونية



وكشف الفريق الطبي أن العين الالكترونية تعيد البصر من خلال شريحة صغيرة تسمى" بريما" وتُزرع تحت شبكية العين وتلعب دور قوي في إعادة الرؤية المركزية من خلال تقنية الرؤية الاصطناعية.

ويبلغ حجم شريحة بريما التى تعمل إعادة النظر حوالى 2 مم × 2 مم ما يعادل نصف سمك شعرة الإنسان.

وقال دكتور ماهي مقيط، استشاري أمراض الشبكية والجسم الزجاجي بمستشفى مورفيلدز للعيون ومعهد طب العيون بجامعة كوليدج لندن، إن هذا الاكشاف الجيد غير حياة المرضى بالكامل بعد إعادة البصر إليهم.

وأضاف مقيط أصبح بعض فاقدي البصر قادرين على قراءة الكتب وحل الكلمات المتقاطعة وقراءة ملصقات الأدوية بعد أن كانوا لا يرون نهائيا.

نتائج مبشرة



و نُشرت نتائج الدراسة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن 84% من المرضى الذين خضعوا للتجربة كان لديهم القدرة على قراءة الحروف والأرقام والكلمات باستخدام العين الالكترونية، بينما كان بعضهم قبل العملية لايستطيع رؤية مخطط الفحص البصري.

وشملت التجربة 38 مريضًا في 17 مركزًا طبيًا موزعة على خمس دول، منها المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وهولندا.