استقبل رئيس المخابرات العامة السيد اللواء حسن رشاد، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم /الخميس/ أن ذلك يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
استقبل رئيس المخابرات العامة السيد اللواء حسن رشاد، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.