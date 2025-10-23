قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

في خطوة جديدة تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية والإنسانية، أعلنت شركة كايرو ثري إيّه، الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس الخيري، تحت رعاية مؤسسة الجود الخيرية، لدعم وحدة زراعة الكبد بالمستشفى بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل ربع إجمالي التمويل المستهدف البالغ 200 مليون جنيه، في إطار تطوير الوحدة التي تمثل بارقة أمل جديدة لمرضى الكبد في مصر والشرق الأوسط.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور كل من أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري إيّه، وأيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، وعدد من قيادات كايرو ثرى ايه ومستشفى الناس.

قال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري إيّه في كلمته على هامش توقيع البروتوكول:

"يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا الحدث الإنساني العظيم الذي يجسد أسمى معاني العطاء والتكافل، من خلال دعم مستشفى الناس – هذا الصرح الطبي الذي أصبح نموذجًا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة لكل من يحتاجها دون تفرقة أو تمييز.

نحن في مجموعة كايرو ثري إيّه نؤمن بأن المسؤولية المجتمعية واجب وركيزة أساسية من رسالتنا، ولهذا كان من الطبيعي أن نكون جزءًا من هذا المشروع الرائد، الذي يتمثل في وحدة زراعة الكبد بمستشفى الناس، التي تُعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط لتقديم عمليات زراعة الكبد مجانًا بالكامل.

إن مساهمة كايرو ثري إيّه بمبلغ 50 مليون جنيه مصري لدعم هذه الوحدة الحيوية تأتي تأكيدًا على إيماننا بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان، الذي يُعد الركيزة الأولى للتنمية.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الناس على جهودهم العظيمة، وإلى كل من ساهم في جعل هذا المشروع حقيقة ملموسة. ونؤكد التزامنا الدائم في مجموعة كايرو ثري إيّه بدعم المبادرات التي تمس حياة المصريين وتُعزز قيم الرحمة والمسؤولية والإنسانية."

من جانبه، قال ن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس: "نُثمن هذا التعاون الحيوي مع مجموعة كايرو ثري إيّه، التي أثبتت دائمًا أن دور القطاع الخاص يتجاوز حدود الاستثمار إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. دعم كايرو ثري إيّه لوحدة زراعة الكبد بمستشفى الناس يُعد نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وإنقاذ الأرواح.

إن مستشفى الناس تمثل قصة نجاح وطنية حقيقية، بفضل شركاء الخير الذين آمنوا برسالتها، وعلى رأسهم مجموعة كايرو ثري إيّه التي برهنت على ريادتها في دعم المبادرات المجتمعية الكبرى."

شركة كايرو ثري إيّه ايمن الجميل مستشفى الناس أيمن عباس

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

الفنان هاني شاكر

هاني شاكر يلتقي جمهور أبوظبي في حفل غنائي يوم 26 أكتوبر

مدين

فخر عربي.. مدين من بين النجوم العالميين في حفل إطلاق جرامي هاوس التاريخي عند الأهرامات

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

