في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

في خطوة جديدة تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية والإنسانية، أعلنت شركة كايرو ثري إيّه، الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس الخيري، تحت رعاية مؤسسة الجود الخيرية، لدعم وحدة زراعة الكبد بالمستشفى بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل ربع إجمالي التمويل المستهدف البالغ 200 مليون جنيه، في إطار تطوير الوحدة التي تمثل بارقة أمل جديدة لمرضى الكبد في مصر والشرق الأوسط.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور كل من أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري إيّه، وأيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، وعدد من قيادات كايرو ثرى ايه ومستشفى الناس.

قال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو ثري إيّه في كلمته على هامش توقيع البروتوكول:

"يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا الحدث الإنساني العظيم الذي يجسد أسمى معاني العطاء والتكافل، من خلال دعم مستشفى الناس – هذا الصرح الطبي الذي أصبح نموذجًا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة لكل من يحتاجها دون تفرقة أو تمييز.

نحن في مجموعة كايرو ثري إيّه نؤمن بأن المسؤولية المجتمعية واجب وركيزة أساسية من رسالتنا، ولهذا كان من الطبيعي أن نكون جزءًا من هذا المشروع الرائد، الذي يتمثل في وحدة زراعة الكبد بمستشفى الناس، التي تُعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط لتقديم عمليات زراعة الكبد مجانًا بالكامل.

إن مساهمة كايرو ثري إيّه بمبلغ 50 مليون جنيه مصري لدعم هذه الوحدة الحيوية تأتي تأكيدًا على إيماننا بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان، الذي يُعد الركيزة الأولى للتنمية.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الناس على جهودهم العظيمة، وإلى كل من ساهم في جعل هذا المشروع حقيقة ملموسة. ونؤكد التزامنا الدائم في مجموعة كايرو ثري إيّه بدعم المبادرات التي تمس حياة المصريين وتُعزز قيم الرحمة والمسؤولية والإنسانية."

من جانبه، قال ن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس: "نُثمن هذا التعاون الحيوي مع مجموعة كايرو ثري إيّه، التي أثبتت دائمًا أن دور القطاع الخاص يتجاوز حدود الاستثمار إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. دعم كايرو ثري إيّه لوحدة زراعة الكبد بمستشفى الناس يُعد نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وإنقاذ الأرواح.

إن مستشفى الناس تمثل قصة نجاح وطنية حقيقية، بفضل شركاء الخير الذين آمنوا برسالتها، وعلى رأسهم مجموعة كايرو ثري إيّه التي برهنت على ريادتها في دعم المبادرات المجتمعية الكبرى."

أيمن الجميل وأيمن عباس