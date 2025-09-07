10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

تحتار اغلب الامهات مع دخول المدارس فى اختيار نوعية الاكل التة تقدمها لطفلها ،لذا قدمى لأطفالكِ هذه الأكلات لزيادة مستوى ذكائهم وتركيزهم، ما يسهل عليكِ وعليهم كثيرًا عند أداء واجباتهم المدرسية، أو في أثناء الانتباه لشرح المواد الدراسية المختلفة.

10 اطعمة سحرية لذكاء الطفل..

1-الأسماك والمأكولات البحرية:

فهي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، فهي عنصر مهم جدًّا لصحة العقل وزيادة الذكاء التركيز وتقوية الذاكرة.

لذا احرصي على تقديم السمك لأطفالكِ مرتين أسبوعيًّا، ونوعي في طريقة تقديمه حتى لا يملوا منه أو يرفضوا تناوله.

2-البيض:

فهو من الأطعمة التي تحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 المفيدة للعقل، ويمكنكِ تقديمه مسلوقًا أو مقليًّا أو حتى من خلال الحلويات التي يدخل في إعدادها كالكيك وغيره.

3- السبانخ:

إضافة إلى شهرتها باحتوائها على نسبة عالية من الحديد، فهي غنية أيضًا بحمض الفوليك ومادة البيتا كاروتين وفيتامين اللوتين -المعروف باسم فيتامين العين، وهو كالكاروتينات متوفر في النباتات الخضراء والصفراء مثل الخضروات الورقية والمشمش والفلفل الأصفر وغيرها- وكلها عناصر تساعد على زيادة الذكاء والتركيز وتنشيط العقل.

وإذا لم يكن أطفالكِ من محبي السبانخ بالطريقة التقليدية، فيمكنكِ تقديمها لهم بطرق مختلفة، مثل: حشو الجلاش أو الفطائر مع الجبن، أو مع البشاميل، أو في صورة كرات السبانخ والجبن والبطاطس، أو حتى قطعيها طازجة على السلطة الخضراء.

4- البروكلي:

فهو غني بفيتاميني ج وك ومادة الكولين، ما يجعله من الأطعمة التي تحفز الذاكرة وتزيد الذكاء والتركيز.

5- الكركم:

من التوابل التي طالما استُخدمت لتحسين أداء الذاكرة والعقل، وبالتأكيد لن تقدميه لأطفالكِ في صورته الأساسية، لكن احرصي على إضافته إلى الطعام من حين إلى آخر.

6- زيت الزيتون:

يحسن من وظائف الذاكرة ويزيد الذكاء والتركيز، فاحرصي على إضافته إلى الطعام وأطباق السلطة دائمًا.

7-الشوكولاتة الداكنة:

كل الأطفال تقريبًا تحب الشوكولاتة، لذلك قدمي لطفلكِ قطعة شوكولاتة داكنة أو كوبًا من الكاكاو، لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، والعديد من المعادن المهمة لتحسين الوظائف العقلية، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم.

8- الموز:

يعد الموز من أهم مصادر البوتاسيوم، وهو عنصر مهم جدًّا للحفاظ على صحة الدماغ والأعصاب والقلب.

9-الأفوكادو:

غني بفيتاميني ب وج وحمض الفوليك والدهون المفيدة لعقل الطفل، لذا احرصي على تقديمه لأطفالكِ بين الحين والآخر.