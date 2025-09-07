قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

رنا عصمت

تحتار اغلب الامهات مع دخول المدارس فى اختيار نوعية الاكل التة تقدمها لطفلها ،لذا قدمى لأطفالكِ هذه الأكلات لزيادة مستوى ذكائهم وتركيزهم، ما يسهل عليكِ وعليهم كثيرًا عند أداء واجباتهم المدرسية، أو في أثناء الانتباه لشرح المواد الدراسية المختلفة.

10 اطعمة سحرية لذكاء الطفل..

 

1-الأسماك والمأكولات البحرية:

 فهي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، فهي عنصر مهم جدًّا لصحة العقل وزيادة الذكاء التركيز وتقوية الذاكرة.

 لذا احرصي على تقديم السمك لأطفالكِ مرتين أسبوعيًّا، ونوعي في طريقة تقديمه حتى لا يملوا منه أو يرفضوا تناوله. 

2-البيض:

 فهو من الأطعمة التي تحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 المفيدة للعقل، ويمكنكِ تقديمه مسلوقًا أو مقليًّا أو حتى من خلال الحلويات التي يدخل في إعدادها كالكيك وغيره.

3- السبانخ:

 إضافة إلى شهرتها باحتوائها على نسبة عالية من الحديد، فهي غنية أيضًا بحمض الفوليك ومادة البيتا كاروتين وفيتامين اللوتين -المعروف باسم فيتامين العين، وهو كالكاروتينات متوفر في النباتات الخضراء والصفراء مثل الخضروات الورقية والمشمش والفلفل الأصفر وغيرها- وكلها عناصر تساعد على زيادة الذكاء والتركيز وتنشيط العقل.

وإذا لم يكن أطفالكِ من محبي السبانخ بالطريقة التقليدية، فيمكنكِ تقديمها لهم بطرق مختلفة، مثل: حشو الجلاش أو الفطائر مع الجبن، أو مع البشاميل، أو في صورة كرات السبانخ والجبن والبطاطس، أو حتى قطعيها طازجة على السلطة الخضراء.

4- البروكلي: 

فهو غني بفيتاميني ج وك ومادة الكولين، ما يجعله من الأطعمة التي تحفز الذاكرة وتزيد الذكاء والتركيز.

5- الكركم:

 من التوابل التي طالما استُخدمت لتحسين أداء الذاكرة والعقل، وبالتأكيد لن تقدميه لأطفالكِ في صورته الأساسية، لكن احرصي على إضافته إلى الطعام من حين إلى آخر.

6- زيت الزيتون:

 يحسن من وظائف الذاكرة ويزيد الذكاء والتركيز، فاحرصي على إضافته إلى الطعام وأطباق السلطة دائمًا. 

7-الشوكولاتة الداكنة: 

كل الأطفال تقريبًا تحب الشوكولاتة، لذلك قدمي لطفلكِ قطعة شوكولاتة داكنة أو كوبًا من الكاكاو، لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، والعديد من المعادن المهمة لتحسين الوظائف العقلية، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم.

8- الموز: 

يعد الموز من أهم مصادر البوتاسيوم، وهو عنصر مهم جدًّا للحفاظ على صحة الدماغ والأعصاب والقلب. 

9-الأفوكادو: 

غني بفيتاميني ب وج وحمض الفوليك والدهون المفيدة لعقل الطفل، لذا احرصي على تقديمه لأطفالكِ بين الحين والآخر.

