مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ، أن مصر تدين مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروعي قانونيين لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية .

وقال أسامة عبد الخالق في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" مصر تحذر من عدم تنفيذ كافة بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام ".

وتابع أسامة عبد الخالق:" نشيد بجهود الرئيس الأمريكي في وقف الحرب في غزة ".



وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة:" نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بالأراضي المحتلة".

وأكمل أسامة عبد الخالق:" يجب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة لتحقيق السلام بالمنطقة".

وتابع أسامة عبد الخالق:" “ نتضامن مع لبنان وسوريا في حقهما بحماية سيادتهما”.