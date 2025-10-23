وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس إلى تل أبيب وكان في استقباله، سفير واشنطن بإسرائيل مايك هاكابي.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في ظل توافد المسئولين الأمريكيين إلى دولة الاحتلال على مدار الأيام الماضية في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي خرقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جديدة ضد سكان غزة.

ووصل أمس الأربعاء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعرب عن رفضه التام لقرار الكنيست أمس بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وسبق فانس، كلا من ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى المنطقة، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي في محاولة لثني نتنياهو عن انتهاك وقف إطلاق النار.