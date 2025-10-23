قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية لاستعراض فرص الشراكة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

 التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، / ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية؛ لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و/ عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشاركة القطاع الخاص، و/ هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي بشركة "أكوا باور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس/ حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر. 

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" في الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق بعد نجاحها في مشروعات الشراكة القائمة بينها وبين الحكومة المصرية. 

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن "أكوا باور" تبرز كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تحلية المياه حول العالم، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في إنشاء محطات لتحلية المياه فضلًا عن توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين". 

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في التشاور مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف تحلية 5 ملايين متر مكعب يوميًا من مياه البحر خلال 5 سنوات، مع وجود خطة طموحة لاحقا لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو الأمر الذي يستلزم معه توطين صناعة مكونات هذه المحطات. 

وخلال اللقاء، أعرب ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، عن تقديره للشراكة المهمة القائمة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية هي واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركة "أكوا باور". 

وأشار "أرشيلي" إلى أن الشركة باعتباها واحدة من الشركات المتميزة في مجال تحلية المياه حول العالم لديها خطة للعمل مع الحكومة المصرية لإنشاء محطات تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي "ممبرين". 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية إلى أن الشركة ستعمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه في مصر، لاسيما مع الطلب المتزايد من مصر على إنتاج المياه من محطات التحلية. 

وشهد الاجتماع عرض النواحي المالية والتمويلية والسعرية الخاصة بالمشروع، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي الخاص بالمشروع على أن يُعرض عليه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن العرض المُقدم خطة لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية البحر، مؤكدًا: توطين هذه الصناعة هو ما يهمنا الآن وهو شرط أساسي للتفاوض مع الشركات التي ترغب في إقامة محطات التحلية في مصر.

إقامة محطات التحلية محطات تحلية البحر رئيس الوزراء أكوا باور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الزكاة

ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟

قراءة القرآن

أحداث شهر جمادى الأول.. معارك إسلامية كبرى ووفاة الإمام أبي حنيفة

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد