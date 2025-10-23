بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

إضافة المواليد .. تشهد منظومة الدعم التمويني في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر بوابة «دعم مصر» وموقع «مصر الرقمية»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

موعد بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين أن عملية إضافة المواليد الجدد بدأت رسميًا مع مطلع أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم وإضافة أبنائهم المستحقين للدعم، موضحة أن المرحلة الأولى تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المنخفض والمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة».

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وجاءت كالآتي:

أن يكون المولود من مواليد عام 2011 فما فوق.

ألا يزيد عدد الأفراد المسجلين في البطاقة الواحدة عن أربعة أفراد بعد الإضافة.

أن تكون البطاقة التموينية سارية ومحدثة البيانات.

أن يكون رب الأسرة من الفئات المستحقة للدعم، وألا يتجاوز دخله الشهري 5000 جنيه للموظفين، أو 2500 جنيه لأصحاب المعاشات.

ألا تكون الأسرة مقيدة ضمن قوائم الاستبعاد التمويني لأسباب تتعلق بالدخل أو الممتلكات.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر دعم مصر

يمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين من خلال الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي عبر الرابط المخصص.

2- اختيار أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- الضغط على خيار «إضافة أفراد جدد إلى البطاقة».

4- إدخال رقم البطاقة التموينية ورقم قومي صحيح لرب الأسرة.

5- كتابة بيانات المواليد الجدد بدقة كما هي في شهادة الميلاد.

6- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على «إرسال الطلب».

إضافة المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية

كما أتاحت وزارة التموين إمكانية إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن على موقع مصر الرقمية.

اختيار خدمة «بطاقات التموين» من القائمة الرئيسية.

الضغط على «إضافة أفراد إلى بطاقة تموينية موجودة».

إدخال البيانات الشخصية للمولود الجديد وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

تأكيد الطلب وانتظار المراجعة من قبل الجهة المختصة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد 2025

أوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة لإتمام الإضافة تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صورة شهادة ميلاد المولود كمبيوتر.

إيصال كهرباء حديث باسم صاحب البطاقة.

بيان معتمد بالدخل الشهري أو مفردات المرتب.

صورة البطاقة التموينية الأصلية.

الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من عملية إضافة المواليد الجدد الفئات الآتية:

الأسر المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة».

العمالة غير المنتظمة المقيدة بوزارة القوى العاملة.

أصحاب الدخل المنخفض والعمالة اليومية.

الأرامل والمطلقات وأسر الشهداء والمصابين.

تصريحات وزارة التموين حول إضافة المواليد

أكدت وزارة التموين أن الهدف من فتح باب إضافة المواليد هو دعم الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن عملية الإضافة تتم إلكترونيًا فقط لضمان الشفافية وتجنب التزاحم في مكاتب التموين، كما شددت على ضرورة إدخال بيانات صحيحة لتفادي رفض الطلبات.

وأوضحت أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة من قبل الجهات المختصة للتحقق من أهلية المتقدمين، مؤكدة أنه لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم الحالية ما دام مستحقًّا فعليًّا.

عدد المستفيدين المتوقعين من إضافة المواليد

كشفت الوزارة أن عدد المستفيدين من إضافة المواليد الجدد في المرحلة الأولى يقدر بنحو 3 ملايين طفل على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في المرحلة الثانية مع بداية عام 2026 بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى ومدى الإقبال من المواطنين.

تحديث البيانات ضرورة لاستمرار الدعم

طالبت وزارة التموين المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم عبر بوابة دعم مصر أو مصر الرقمية، خاصة في حال تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، مؤكدة أن التحديث المنتظم يحافظ على استمرار صرف الدعم التمويني من دون انقطاع.