المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
خدمات

خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد

عبد العزيز جمال

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ خطة جديدة تستهدف تحديث بيانات البطاقات التموينية للعام 2025، وذلك عبر إتاحة الاستمارات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى ولمدة 3 أشهر. 

هذه الخطوة جاءت استجابة لضرورة تطوير قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب فتح المجال أمام إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم التمويني.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا

أتاحت المنصة الرقمية الرسمية لمصر عبر الرابط http://digital.gov.eg خدمة ملء الاستمارة الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع واختيار قائمة "الخدمات"، ثم الضغط على خيار "التموين"، ومنه التوجه إلى خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

ويشترط قبل البدء في عملية التسجيل قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لضمان استكمال الخطوات بشكل صحيح.

التأكيد على دقة البيانات شرط لاستمرار الدعم

أكدت وزارة التموين أن استمرار صرف المقررات التموينية للمستفيدين يرتبط بشكل مباشر بدقة البيانات التي يتم إدخالها، مشددة على أن أي خطأ أو إهمال في إدخال المعلومات قد يؤدي إلى توقف صرف الدعم لحين التصحيح.

 وأوضحت أن عملية التحديث لا تستهدف فقط مراجعة المستفيدين الحاليين، بل تهدف أيضًا لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

الدعم الفني والاستفسارات عبر الخط الساخن

خصصت وزارة التموين خطًا ساخنًا لمركز خدمة المواطنين على الرقم (15999)، لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بعملية تحديث البيانات، إلى جانب توفير الدعم الفني للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبات أثناء التسجيل الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة للتيسير على المواطنين وضمان إنجاز العملية بسلاسة.

هدف التحديث.. عدالة اجتماعية وتوسيع القاعدة

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن تحديث بطاقات التموين يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين. 

وأشارت إلى أن التوسع في تحديث البيانات سيسمح بدخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المقررات التموينية.

الاستمارات الإلكترونية.. خطوة نحو التحول الرقمي

أكدت وزارة التموين أن إتاحة الاستمارات الإلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين عبر المنصة الرقمية لمصر يمثل جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الإنترنت.

متابعة صارمة لعمليات التحديث

كشفت الوزارة أن هناك متابعة دقيقة لعمليات إدخال البيانات عبر المنصة الرقمية، وذلك للتأكد من استيفاء جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح قبل اعتمادها في قاعدة بيانات المستفيدين.

 كما شددت على أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد مقدم الطلب من منظومة الدعم.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

قمة نكنى

إطلاق النسخة الأولى من أسبوع الابتكار في مصر .. تفاصيل

لقاء اليوم

مدبولي: قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة لرفع مكانة المياه عالميا

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

