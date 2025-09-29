خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ خطة جديدة تستهدف تحديث بيانات البطاقات التموينية للعام 2025، وذلك عبر إتاحة الاستمارات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى ولمدة 3 أشهر.

هذه الخطوة جاءت استجابة لضرورة تطوير قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب فتح المجال أمام إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم التمويني.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيًا

أتاحت المنصة الرقمية الرسمية لمصر عبر الرابط http://digital.gov.eg خدمة ملء الاستمارة الإلكترونية، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع واختيار قائمة "الخدمات"، ثم الضغط على خيار "التموين"، ومنه التوجه إلى خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

ويشترط قبل البدء في عملية التسجيل قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لضمان استكمال الخطوات بشكل صحيح.

التأكيد على دقة البيانات شرط لاستمرار الدعم

أكدت وزارة التموين أن استمرار صرف المقررات التموينية للمستفيدين يرتبط بشكل مباشر بدقة البيانات التي يتم إدخالها، مشددة على أن أي خطأ أو إهمال في إدخال المعلومات قد يؤدي إلى توقف صرف الدعم لحين التصحيح.

وأوضحت أن عملية التحديث لا تستهدف فقط مراجعة المستفيدين الحاليين، بل تهدف أيضًا لتوسيع قاعدة المستفيدين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

الدعم الفني والاستفسارات عبر الخط الساخن

خصصت وزارة التموين خطًا ساخنًا لمركز خدمة المواطنين على الرقم (15999)، لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بعملية تحديث البيانات، إلى جانب توفير الدعم الفني للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبات أثناء التسجيل الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة للتيسير على المواطنين وضمان إنجاز العملية بسلاسة.

هدف التحديث.. عدالة اجتماعية وتوسيع القاعدة

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن تحديث بطاقات التموين يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

وأشارت إلى أن التوسع في تحديث البيانات سيسمح بدخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المقررات التموينية.

الاستمارات الإلكترونية.. خطوة نحو التحول الرقمي

أكدت وزارة التموين أن إتاحة الاستمارات الإلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين عبر المنصة الرقمية لمصر يمثل جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الإنترنت.

متابعة صارمة لعمليات التحديث

كشفت الوزارة أن هناك متابعة دقيقة لعمليات إدخال البيانات عبر المنصة الرقمية، وذلك للتأكد من استيفاء جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح قبل اعتمادها في قاعدة بيانات المستفيدين.

كما شددت على أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد مقدم الطلب من منظومة الدعم.