ضيف أولادك على بطاقة التموين.. بهذه الطريقة

تشهد محركات البحث إقبالا متزايدا من جانب المواطنين الراغبين في معرفة طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء المرحلة الأولى من المشروع الجديد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تعميمه على باقي المحافظات عقب انتهاء فترة التجربة.

بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وإضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع التكدس داخل مكاتب التموين.

الفئات المستحقة للإضافة

أوضحت الوزارة أن الفئات التي يحق لها إضافة المواليد تشمل:

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين بشرط ألا يقل عمرهم عن 4 سنوات.

الأسر التي يقل عدد أفرادها المقيدين بالبطاقة عن 4 أفراد.

مستفيدي معاش تكافل وكرامة.



حاملي كارت الخدمات المتكاملة.



أبناء الشهداء وزوجاتهم.



أبناء الأسر البديلة.

الشروط والمستندات المطلوبة

حددت وزارة التموين عددا من الشروط أبرزها أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، مع استيفاء جميع البيانات بدقة. وتشمل المستندات:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

بطاقة التموين.

شهادة ميلاد الطفل المراد إضافته.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات من مكتب التموين.

كما تطلب بعض الحالات الخاصة مستندات إضافية مثل كارت تكافل وكرامة أو شهادات استشهاد الوالد.

خطوات تحديث بيانات البطاقة

الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر أو منصة مصر الرقمية.

إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

في حال كان الرقم صحيحا يتم التحديث مباشرة، وإذا لم يكن مسجلا باسم صاحب البطاقة يجب تعديله أولا لدى شركات الاتصالات.

حالات استبعاد غير المستحقين

تشمل عدم صرف السلع التموينية لأكثر من 6 أشهر، أو تجاوز الدخل السنوي 100 ألف جنيه، أو وجود أرصدة بنكية تتخطى مليون جنيه. كما يؤدي امتلاك أراض زراعية تزيد عن 10 أفدنة أو سيارة فارهة حديثة أو راتب شهري يزيد عن 10 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري إلى إلغاء الدعم.

أسباب حذف بطاقة التموين

من أبرزها إدراج أرقام قومية خاطئة، استمرار وجود أسماء متوفين على البطاقات، تسجيل أفراد لا تربطهم صلة بالأسرة، أو إقامة أحد أفراد البطاقة خارج البلاد لفترات طويلة.

بورسعيد أول محافظة للتجربة

تعد بورسعيد أول محافظة يتم فيها تطبيق النظام الموحد لدمج خدمات التموين مع التأمين الصحي والخبز والمعاشات والدعم الاجتماعي، عبر بطاقة ذكية موحدة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

رابط وخدمات الاستعلام

يمكن للمواطنين الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي (https://digital.gov.eg) واختيار خدمات التموين ثم استمارة تحديث بيانات المواطن، كما خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بعملية التحديث.