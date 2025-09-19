كيفية تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2025

يبحث المواطنون عن كيفية اضافة المواليد علي بطاقة التموين، وبعد انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تعميمه تدريجيا على باقي المحافظات عقب انتهاء فترة التجربة.

تموين

إتاحة الاستمارات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وإضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية اعتبارا من اليوم وحتى نهاية فترة التجربة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتجنب التكدس داخل مكاتب التموين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد



أوضحت الوزارة أن الفئات التي يحق لها إضافة المواليد تشمل:

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها بالبطاقة عن 4 أفراد مع السماح بالزيادة حتى هذا العدد.

مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

شروط ومستندات مطلوبة

حددتها وزارة التموين

شروط لإضافة المواليد، من بينها أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، واستيفاء البيانات والمستندات بشكل صحيح، مع تحديد سن الطفل من يوم الولادة وحتى السن الذي ستعلنه الوزارة لاحقا.

أما المستندات المطلوبة فتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

بطاقة التموين.

شهادة ميلاد المولود الجديد.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات من مكتب التموين.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك مستندات إضافية لبعض الحالات الخاصة مثل شهادات استشهاد الوالد أو صورة كارت تكافل وكرامة.

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد



تعد بورسعيد أول محافظة يتم فيها تطبيق النظام الموحد لدمج خدمات التموين مع التأمين الصحي والخبز والمعاشات والدعم الاجتماعي، عبر بطاقة موحدة تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

رابط وخدمات الاستعلام

أتاحت وزارة التموين خدمة التسجيل عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي: digital.gov.eg، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة واختيار “التموين” ثم “استمارة تحديث بيانات المواطن” لاستكمال الإجراءات إلكترونيا.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعملية التحديث.

التحول الرقمي وضمان وصول الدعم



وشددت وزارة التموين على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.