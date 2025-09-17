قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تكريم شريف فاروق وزير التموين كأحد أبرز خريجي تجارة عين شمس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد صبيح

شهدت كلية التجارة بجامعة عين شمس، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء الجامعة وحفل تخرج دفعة ٢٠٢٥ (دفعة أ.د/ عبد العزيز حجازي)، وذلك بحضور قيادات الجامعة والكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسرهم.

وخلال الاحتفالية، كرّمت الكلية عددًا من أبرز خريجيها الذين حققوا نجاحات مؤثرة في مسيرتهم المهنية والعلمية، حيث جاء في مقدمتهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في خدمة الدولة المصرية وتطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية، بما يعزز من مسيرة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن اعتزازه بهذا التكريم من جامعته الأم، مؤكدًا أن ما حققه من نجاح هو ثمرة ما تلقاه من علم وتكوين أكاديمي رصين داخل أروقة كلية التجارة – جامعة عين شمس، التي تعد منارة لإعداد الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتخللت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والثقافية، وسط أجواء مبهجة شارك فيها الخريجون وأسرهم، لتجديد روح الانتماء والفخر بإحدى أعرق الجامعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر بأن السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد حصل علي درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراة من كلية التجارة جامعة عين شمس.



 


 

التجارة الداخلية الجامعات كلية التجارة بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

الإيجار القديم- أرشيفية

التزامات مالية وزمنية صارمة على المستفيدين من تخصيص وحدات الإيجار القديم

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد