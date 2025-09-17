قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار يلتقى السفير الإيطالي بالقاهرة ووفد شركة تكنوكاب لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

آية الجارحي

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلًا من السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ، والسيد ومايكلانجلو مورليكيو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوكاب، والسيد فادي معماري الشريك في شركة ميتا جلوب ومدير المبيعات الإقليمي وعضو مجلس إدارة، والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية في مصر وفرص التعاون الصناعي المشترك.

وقد استعرض اللقاء رؤية شركة تكنوكاب للتوسع العالمي بهدف أن تصبح ثاني أكبر منتج في هذا المجال الصناعي، بما يعكس طموحها في منافسة كبرى الشركات متعددة الجنسيات ،كما جرى التأكيد على أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا بفضل كونها سوقًا واعدًا وبوابة رئيسية للتوسع نحو القارة الإفريقية.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالتوسع الصناعي لشركة تكنوكاب، باعتبارها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأغطية المعدنية وعبوات الأيروسول الألومنيوم والملصقات ذاتية اللصق، موضحًا أن خططها تشمل تجميع ماكينات الكبس في مصر وتأسيس فريق محلي متخصص لتقديم الدعم الفني للعملاء.

وأضاف الخطيب أن مصر تتميز بشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية ، فضلًا عن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المنتجات المصنعة في مصر ميزات تنافسية قوية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وشدد الوزير على أن التكلفة الإنتاجية في مصر تنافسية، وأن السوق المصرية تتميز بوفرة العمالة الماهرة ذات الجودة العالية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا للصناعات المختلفة ومقرًا لتوسعات الشركات العالمية في المنطقة.

كما أكد الخطيب أن السياسات الاقتصادية الكلية، والبيئة الداعمة للاستثمار، إلى جانب نمو الشركات الناشئة المصرية في قطاع الماكينات الصناعية والتي تصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، تجعل من مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا جاذبًا للمستثمرين الدوليين.

ومن جانبه، أشاد السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة بعمق العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر، مؤكدًا أن التعاون الصناعي يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،

 واشار إلى أن الحكومة الإيطالية تدعم خطوات الشركات الإيطالية للتوسع في مصر لما توفره من فرص واعدة.

وبدوره أعرب السيد ميشيلانجلو مورليككيو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوكاب عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية، مؤكدًا أن الشركة تسعى لإنشاء اكاديمية تدريبية متخصصة لتأهيل الفنيين المحليين ، إلى جانب التوسع في قطاعات صناعية جديدة مثل صناعات التعبئة و التغليف . 

وأضاف أن الشراكة مع مصر تمثل ركيزة أساسية في خطط الشركة العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات إلى المقر الرئيسي للشركة في إيطاليا لمناقشة آفاق التعاون المشترك بصورة أوسع.
 

 


 

