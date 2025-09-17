خلال أيام.. فتح التقديم في مسابقة وظائف بالازهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن وظائف جديدة في الأزهر الشريف بداية من 1 أكتوبر .

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (964) في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.



وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 1 إلى 14 اكتوبر. 2025.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.