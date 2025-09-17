رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-9-2025، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.13 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار اليوم في بنك 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.