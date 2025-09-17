قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء هدوءا نسبيا عقب ارتفاع قوى أمس الثلاثاء.

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها أمس الثلاثاء على المستويين العالمي والمحلي.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 17-9-2025


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3680 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18
 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4243 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4950 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 

سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5657جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.600ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي

جامعة دمياط تتعاون مع مبادرة الصمود الحضري بإفريقيا في مواجهة الأزمات

وزارة العمل

فرص عمل في مجالات صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن.. رابط للتقديم

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة الشرقية والعاشر بكنيسة أبو مقار في الذكرى الـ 14 لنياحة أسقفها السابق| صور

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد