مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
اقتصاد

تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آية الجارحي

أصدر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنوية هام للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل.

رفض طلبات “سكن لكل المصريين7”

وأوضح الصندوق أنه في حالة احتياج للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل، للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية:

1- إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة.
2- السن غير متوافق مع شروط المشروع.
3- أنت شريك في طلب مقدم بالفعل.
4- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب سبق الاستفادة.
5- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم.
6- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد.


 

