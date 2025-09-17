تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية

أصدر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنوية هام للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل.

رفض طلبات “سكن لكل المصريين7”

وأوضح الصندوق أنه في حالة احتياج للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل، للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية:

1- إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة.

2- السن غير متوافق مع شروط المشروع.

3- أنت شريك في طلب مقدم بالفعل.

4- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب سبق الاستفادة.

5- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم.

6- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد.



