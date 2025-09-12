قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة  إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونوهت مي عبد الحميد، عن ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر عدد من الفيديوهات حول خطوات التسجيل بصورة دقيقة ومفصلة، بما يساعد المواطنين على تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لأي مساعدة.

 ويمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثانية من خطوات حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على موقع مصر الرقمية وذلك عبر الرابط :

كما يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الأولى من الحجز من خلال  

 أو من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية

وأضافت مي عبد الحميد، أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني خاص بالخطوات التالية، وهي الدفع والتحصيل، أو تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، أو تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، أو الطلبات المعلقة في مرحلة قيد الدراسة، أو تحميل كراسات الشروط أو إرفاق الملفات، أو صعوبة تواجة المنصة، أو  في البنية المعلوماتية، أو أن هناك خطأ ما، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية، وهي إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة، أو السن غير متوافق مع شروط المشروع، أو أنه شريك في طلب مقدم بالفعل، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان و السبب سبق الاستفادة، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد، يجب على المواطن  الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال الشكاوى الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets

 مع العلم أن هذا الرابط مخصص فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع x عبر الرابط www.x.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.


 

