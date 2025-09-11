وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعًا بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي وقيادات الهيئة، وكافة رؤساء وممثلي المصانع والشركات المنفذة للمشروعات

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة إستفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة .

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لاتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وعمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة الأعمال مع الشركات التابعة والهيئة العربية للتصنيع، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض.

ومن جانبه، أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المتنوعة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التعاون المشترك فيما يخص مشروعات محطات ومرافق المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تنفذها عدد من شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.