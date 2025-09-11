قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوبة وزواج عرفي.. حقيقة تلاسن رنا سماحة وسامر أبو طالب بعد الخلع
السويسري أورس فيشر ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في البحيرة
رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي
معاهم مخدرات وسلاح.. قرار جديد بشأن شخصين بكفر الشيخ
جلطتان بالمخ.. تطورات الحالة الصحية لـ حياة الفهد
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعًا بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي وقيادات الهيئة، وكافة رؤساء وممثلي المصانع والشركات المنفذة للمشروعات

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة إستفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة .

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لاتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وعمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة الأعمال مع الشركات التابعة والهيئة العربية للتصنيع، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض. 

ومن جانبه، أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) وتلبية كافة احتياجات وزارة الإسكان والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المتنوعة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التعاون المشترك فيما يخص مشروعات محطات ومرافق المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تنفذها عدد من شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة العربية للتصنيع اخبار مصر مال واعمال حياة كريمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي قروي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد