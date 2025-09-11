وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

عقد المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور قيادات من الوزارتين.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، وهو ما يشهد به تحريك جميع الملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن وزير الإسكان إطلاق وزارة الأوقاف لمبادرة "صحح مفاهيمك"، لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجهًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار المبادرة لتصحيح المفاهيم لدى المواطنين في ما يخص ترشيد استهلاك المياه والنظافة في الأماكن العامة وغيرها من الموضوعات لما لذلك من تأثير في منظومة القيم الأخلاقية والدينية أيضًا في المجتمع.

من جانبه، أبدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، شكره لوزير الإسكان على حفاوة الاستقبال، موكدًا أهمية التشبيك المؤسسي وبحث الملفات المشتركة بما يحقق التناغم بين مؤسسات الدولة ويعود بالنفع على الوزارتين. كما رحب الدكتور أسامة الأزهري بتكثيف التعاون المرتقب بين الوزارتين ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي سبق إطلاقها من مجلس الوزراء من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقويم السلوكيات السلبية في المجتمع؛ باعتبار ذلك من قبيل التعاون البنّاء لحفظ مقدرات الوطن والارتقاء بالوعي وترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.