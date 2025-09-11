وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين
شيماء جمال

عقد المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور قيادات من الوزارتين.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، وهو ما يشهد به تحريك جميع الملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن وزير الإسكان إطلاق وزارة الأوقاف لمبادرة "صحح مفاهيمك"، لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجهًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار المبادرة لتصحيح المفاهيم لدى المواطنين في ما يخص ترشيد استهلاك المياه والنظافة في الأماكن العامة وغيرها من الموضوعات لما لذلك من تأثير في منظومة القيم الأخلاقية والدينية أيضًا في المجتمع.

من جانبه، أبدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، شكره لوزير الإسكان على حفاوة الاستقبال، موكدًا أهمية التشبيك المؤسسي وبحث الملفات المشتركة بما يحقق التناغم بين مؤسسات الدولة ويعود بالنفع على الوزارتين. كما رحب الدكتور أسامة الأزهري بتكثيف التعاون المرتقب بين الوزارتين ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي سبق إطلاقها من مجلس الوزراء من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقويم السلوكيات السلبية في المجتمع؛ باعتبار ذلك من قبيل التعاون البنّاء لحفظ مقدرات الوطن والارتقاء بالوعي وترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

أسامة الأزهري وزير الإسكان شريف الشربيني صحح مفاهيمك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تراجع الأهلي وبيراميدز في تصنيف أندية العالم وتقدم للزمالك

بعد غياب 3 أشهر.. ليفربول يستعيد خدمات نجمه المصاب

الغندور عن انتقادات حسام حسن: كان ينتقد آداء المنتخب مع فيتوريا والتشكيل واللاعبين

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان الحلق.. طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

