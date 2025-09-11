البحوث الإسلامية: مجالس علمية بمناطق الوعظ تجدد العهد مع سيدنا المصطفى

بتوجيهاتٍ من فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، نظَّمت جميع مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة مجالس لقراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ) للإمام القاضي عياض، ضِمن فعاليَّات المجالس العِلميَّة لمناطق الوعظ؛ وذلك بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي ﷺ؛ حيث تمتد هذه المجالس حتى الانتهاء من الكتاب.

وشَهِدَت هذه الفعاليَّات -التي نُظِّمت بمتابعة الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني- أجواء روحانيَّة امتزجت فيها أنوار السِّيرة المحمديَّة بعبق النصوص السَّامية من كتاب (الشفا)؛ لتتحوَّل المجالس إلى محطَّات إيمانيَّة تعكس عظمة النبي ﷺ ومكانته الشريفة، وتبرز دَوره في بناء حضارة قوامها الرَّحمة والهداية، وقد حرصت مناطق الوعظ على توثيق هذه القراءات ونَشْرها عبر منصَّاتها؛ بما يعكس رسالة الأزهر المتجدِّدة في خدمة الدِّين والمجتمع.

وأوضح فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه الفعاليات تمثِّل تجسيدًا عمليًّا لرسالة الأزهر في رَبْط الناس بسيرة نبيِّهم الكريم ﷺ، مشيرًا إلى أنَّ قراءة (الشفا) في ذِكرى المولد النبوي الشريف تُعيد إلى الوجدان صورة النبي ﷺ كما ينبغي أن تُرى: نبي الرحمة، وقدوة الأخلاق، ومعلِّم الإنسانية.

وأكد الدكتور الجندي أنَّ هذا الكتاب يُعدُّ مِنْ أعظم ما كُتِب في بيان حقوق النبي ﷺ وشمائله وخصائصه، وأنَّ قراءته تجديدٌ للعهد مع رسول الله ﷺ؛ حتى يبقى حاضرًا في ضمير الأمَّة وسلوكها، ويظل نوره هاديًا للأجيال في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنَّ إقامة هذه المجالس على مدار شهر ربيع الأول في جميع مناطق وعظ الجمهوريَّة يعكس رؤية الأزهر في أن تكون المناسبات الدِّينية الكبرى منطلقًا لبناء الإنسان وتهذيب الوجدان، وأنَّ الأزهر سيبقى منارةً تحمل لواء الوسطيَّة، وتبثُّ روح المحبَّة للنبي ﷺ في قلوب المسلمين.

من جانبه، بيَّن الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني، أنَّ قراءة كتاب (الشفا) في هذه المناسبة المباركة تمثِّل مدرسةً تربويَّةً متكاملةً تعلِّم الناس كيف يعظِّمون نبيَّهم ﷺ ويقتدون بأخلاقه، مؤكِّدًا أنَّ هذه المجالس تُعيد سيرة النبي ﷺ إلى صدارة الوعي، وتُبرز أنَّ محبَّته لا تنفصل عن اتِّباع هديه والعمل برسالته في إصلاح الفرد والمجتمع.