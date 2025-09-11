قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
ديني

اعتقال قياديين بارزين من جماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان".. ومرصد الأزهر يحذر من تداعيات التنظيم

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
شيماء جمال

أعادت السلطات النيجيرية تسليط الضوء على جماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان" بعد إعلانها اعتقال القياديين البارزين في التنظيم، محمود محمد عثمان ومحمود النيجيري، خلال عملية عسكرية جرت بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري 2025م، وفقًا لتصريحات مستشار الأمن القومي النيجيري، نوح ريبادو.

ويُعد الفصيل من أبرز الجماعات الإرهابية التي انشقت عن حركة "بوكو حرام" عام 2022م، بعد خلافات داخلية بشأن استهداف المدنيين المسلمين، معلنًا ولاءه لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وساعيًا إلى توسيع نشاطه نحو دول الجوار مثل النيجر ومالي. وقد تورطت الجماعة في عدة عمليات نوعية، أبرزها اقتحام سجن "كوجي" بأبوجا عام 2022م، ما أسفر عن هروب مئات السجناء، فضلًا عن الهجوم على خط السكك الحديدية بين أبوجا وكادونا في العام نفسه، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وخطف العشرات.

من جانبه، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جماعة "أنصار المسلمين في بلاد السودان" تمثل نموذجًا للتنظيمات الإرهابية التي تسعى لتلميع صورتها بادعاء تجنب استهداف المدنيين، في حين تحمل في جوهرها الفكر التكفيري نفسه، وتهدف لإقامة خلافة متشددة على غرار "خلافة سوكوتو" التاريخية.

وشدد المرصد على ضرورة مواجهة مثل هذه الجماعات عبر التفكيك الفكري، والتفنيد الشرعي لمفاهيم مغلوطة مثل "الجهاد" و"الخلافة"، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية لمكافحة خطاب الكراهية والتجنيد، وحماية النسيج الاجتماعي من التمزق.

 كما حذّر من احتمالية لجوء التنظيم إلى شن هجمات انتقامية بعد اعتقال قياداته، ما يتطلب خططًا وقائية لحماية المدنيين ورجال الأمن.

واختتم المرصد مؤكّدًا أن المعركة مع الإرهاب ليست عسكرية فقط، بل هي بالأساس معركة وعي وفكر، مما يجعل الدور التوعوي والفكري للمؤسسات الدينية والفكرية عنصرًا حاسمًا في مواجهة هذه التنظيمات.

جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان مرصد الأزهر السلطات النيجيرية محمود محمد عثمان محمود النيجيري الأمن القومي النيجيري

