أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة في المسجد سُنّة مؤكدة ولها فضل عظيم، إذ تضاعف أجرها سبعًا وعشرين مرة عن صلاة الفرد، كما أن التردد على بيوت الله سبب لنزول الرحمة ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات.

وأشار إلى أن المسلم الذي يصلي الفريضة منفردًا في بيته لا يأثم، ما دام يؤديها في وقتها وبشروطها، لكنه يخسر الأجر المضاعف والثواب الكبير المترتب على الجماعة.

وأضاف أن كل خطوة يخطوها المصلي نحو المسجد ترفع درجته وتمحو عنه خطيئة، وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض.

أما فيما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد شدد أمين الفتوى على أنها فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم بلا عذر، ولا تصح في البيت إلا عند وجود مانع شرعي معتبر مثل المرض أو الخوف، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.

حكم الصلاة جماعة خلف التلفاز أو الراديو

وفي سؤال آخر تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص حول حكم الصلاة خلف إمام يُتابع عبر التلفاز أو الإنترنت، ليكشف الرأي الشرعي في هذه المسألة التي يكثر التساؤل عنها.

وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصلاة خلف إمام غير مباشر لا تجوز شرعًا، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، مشددًا على أن الاقتداء بالإمام يشترط أن يكون حاضرًا أمام المأموم بحيث يُرى وتتحقق المتابعة الحسية له، بينما الوسائل الإلكترونية كالتلفاز أو الهاتف لا تحقق هذا الشرط ولا تُعد صلاة صحيحة.

وأضاف أن بعض الفقهاء ذكروا أن المسافة الطويلة أو عدم رؤية الإمام تفقد المأموم القدرة على الاقتداء، ما يجعل الصلاة عبر الوسائل الإلكترونية غير صحيحة من الناحية الشرعية.

وبن أمين الفتوى أن الحكم نفسه ينطبق على النساء، فلا يجوز لهن الصلاة خلف إمام عن بُعد مهما كانت الرغبة في عيش الأجواء الروحانية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال في الأحكام”، أي أن شروط وأركان الصلاة واحدة للجميع دون استثناء.