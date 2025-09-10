قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
ديني

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

الاستماع إلى القرآن عبر الراديو
الاستماع إلى القرآن عبر الراديو
أحمد سعيد

يتساءل بعض الناس عن حكم استماع إلى القرآن الكريم عبر الراديو وهل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو ذلك أم لا حيث يرغب كثيرون في معرفة حكم الشرع حول هذه المسالة الفقهية وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية.

هل يثاب الشخص على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟

وفي إطار بينا الأحكام الفقهية التي يتساءل عنها الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل يثاب الشخص على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟ قائلة إن قراءة القرآن الكريم أو الاستماع لتلاوته كلاهما من أفضل العبادات، مستشهدة بنصوص شرعية وردت عن هذه المسألة وبينت فضل سماع القرآن وقراءته وثوابهما، مناشدة "على المسلم الجمع بين وجوه الخير، فيقرأ تارة ويستمع تارة أخرى".

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إذا لم يستطع الشخص القراءة وكان قادرًا على الاستماع بأن يلقي سمعه، ويحضر قلبه بما يتحقق معه الفهم والتدبر فلا شك أنه محمودٌ مأجورٌ بإتيانه ما يقدر عليه من ذلك، ومعذورٌ بما عجز عنه.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاستماع لتلاوة القرآن بالكريم يتحقق بكل ما هو متاح على حسب الطاقة، سواء كان بسماع من يقرأه مباشرة، أو بواسطة مذياع أو تلفاز أو هاتف ونحو ذلك، وبه يحصُل الثواب الموعود.

حكم تشغيل القرآن بعد الخروج من المنزل

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال حول جواز تشغيل القرآن الكريم في المنزل وتركه شغال أثناء خروج الشخص، موضحًا أنه جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك إسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية أو تبذير.

وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن سماع القرآن حتى عند تركه شغال يثاب الإنسان عليه، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “سماع القرآن له أجر”. 

أمين الإفتاء: لا يجوز ترك تشغيل القرآن لفترات طويلة أثناء السفر

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الثواب مستمر طالما كان الاستماع جارياً ضمن حدود المعقول.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أنه لا يجوز ترك تشغيل القرآن لفترات طويلة أثناء السفر أو الانشغال بمسافات طويلة، لتفادي الإسراف وعدم مراعاة التقدير الشرعي.

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو حكم استماع إلى القرآن الكريم حكم استماع إلى القرآن الكريم عبر الراديو الاستماع إلى القرآن دار الإفتاء الإفتاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

