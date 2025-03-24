قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف مصطفى فتحي من مباراة منتخب مصر وسيراليون
بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ماذا قدم زيزو للزمالك هذا الموسم؟
الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 29
الأهلي يطالب اللجنة الأولمبية بسرعة الرد على شكواه بشأن مباراة القمة
نتيجة مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات ببوابة الوظائف الحكومية ظهرت الآن| رابط
زيلنسكي لـ تايم: ترامب وافق على تقديم أوكرانيا تنازلات دون مقابل من روسيا
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الكنيست يبدأ اليوم أكبر عملية سطو في التاريخ
رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد
تأييد حكم السجن 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها
22 ألف معلم رياضيات.. التنظيم والإدارة يعلن نتائج القبول وموعد الامتحان.. استعلم الآن
منحة شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر.. أماكن الصرف والمستحقين
جلسة عاجلة لحسم ملف تجديد زيزو مع الزمالك | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ضوابط الاستماع إلى القرآن الكريم عبر الهاتف أثناء الصيام

القرآن الكريم
القرآن الكريم
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عبد الرحمن عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا مانع شرعًا من الاستماع إلى القرآن الكريم عبر الهاتف أثناء العمل، بشرط ألا يؤثر ذلك على أداء المهام الوظيفية أو يتسبب في تأخير الآخرين عن أعمالهم.

وأوضح الشيخ عبد الصادق أن القرآن كتاب مبارك، حيث يقول الله تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب"، لذا فإن الاستماع إليه يُعد رحمة للمسلمين.

الاستماع إلى القرآن الكريم وأثره

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن قراءة القرآن الكريم أو الاستماع لتلاوته كلاهما من أفضل العبادات، وقد أكدت نصوص الشرع فضلهما وثوابهما. ينبغي على المسلم الجمع بين القراءة والاستماع، فإذا لم يستطع القراءة وكان قادرًا على الاستماع بخشوع وتدبر، فإنه مأجور على ذلك. يتحقق الاستماع لتلاوة القرآن الكريم بكل الوسائل المتاحة، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر المذياع أو التلفاز أو الهاتف، ويُرجى به الثواب الموعود.

علامات ليلة القدر 

أكدت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المسلم ينبغي ألا يشغل نفسه بـ علامات ليلة القدر بقدر ما ينشغل بالاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى أخفاها في هذه الليالي ليجتهد العباد في الطاعة والذكر والدعاء. 

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن النبي ﷺ أخبرنا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، خاصة في الليالي الوترية، ولذلك يجب على المسلم أن يغتنم كل ليلة منها وكأنها ليلة القدر، فالمهم هو الاجتهاد في العبادة وليس انتظار العلامات. 

وأضافت أن بعض الناس قد يشعرون بطمأنينة خاصة في ليلة معينة من العشر الأواخر، مشيرة إلى أن العلماء اجتهدوا في وضع بعض العلامات مثل سكون الرياح، وطلوع الشمس صبيحة تلك الليلة بدون شعاع، وراحة نفسية يشعر بها العباد.

وأكدت أن هذه العلامات اجتهادية، وليس المطلوب أن نبحث عنها، بل أن نركز على العبادة والتقرب إلى الله بالدعاء، لأن هذه الليلة هي ليلة تغيير الأقدار لمن اجتهد فيها. 

وقالت: "اجتهدوا في العبادة، وأكثروا من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده في هذه الليلة بقبول الدعوات وتغيير الأقدار للأفضل

الاستماع إلى القرآن الكريم ضوابط الاستماع إلى القرآن الكريم علامات ليلة القدر الأزهر العالمي للفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

محمد صلاح

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

ترشيحاتنا

فسيخ

قبل العيد.. علامات تكشف عن فساد الفسيح

الزهايمر

وداعا للخرف.. مشروب يحمي من الزهايمر وأمراض الدماغ

كحك العيد

كحك العيد البيتي 2025.. المقادير وطريقة التحضير

بالصور

طريقة عمل البيتيفور في المنزل لـ عيد الفطر

طريقة عمل البيتيفور فى عيد الفطر
طريقة عمل البيتيفور فى عيد الفطر
طريقة عمل البيتيفور فى عيد الفطر

ضبط 11 طنا و500 كيلو ملح طعام ومكرونة مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اليوم العالمي للسل.. حقائق وأعراض وطرق الوقاية من المرض

اليوم العالمى للسل..الاعراض والوقاية
اليوم العالمى للسل..الاعراض والوقاية
اليوم العالمى للسل..الاعراض والوقاية

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل إفطار لشيوخ وعواقل محافظة مطروح| صور

المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح
المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح
المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح

فيديو

حسن الرداد

عاوز أمثل رعب واخترنا بـ"عقبال عندكو" نماذج واقعية.. حسن الرداد في تصريحات نارية

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد