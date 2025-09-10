هل يجوز تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

يسأل عدد كبير من المصلين عن حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة فهل هو من الأمور الجائزة شرعا أم إنه يجب لكل ركعة في الصلاة قراءة سورة مختلفة بعد الفاتحة، حيث يبحث الناس عن إجابات لمعرفة أمور دينهم وفي إطار ذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل الفقهي وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

هل يجوز تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة؟

وفي إجابتها عن حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة، قالت دار الإفتاء إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

وأضافت اففتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا".

وأشارت الإفتاء إلى أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

ما حكم نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة هي سُنة يجب على المصلي اتباعها اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أمين الفتوى، في تصريحات سابقة له، إنه في حالة نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة فإن الصلاة صحيحة، ويكمل المصلي صلاته، لافتا إلى أنه لا يسجد للسهو في هذه الحالة لأن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة ليست من السنن التي تحتاج إلى سجود السهو.