عاجل
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
ديني

هل يجوز تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة
أحمد سعيد

يسأل عدد كبير من المصلين عن حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة فهل هو من الأمور الجائزة شرعا أم إنه يجب لكل ركعة في الصلاة قراءة سورة مختلفة بعد الفاتحة، حيث يبحث الناس عن إجابات لمعرفة أمور دينهم وفي إطار ذلك أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل الفقهي وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

هل يجوز تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة؟

وفي إجابتها عن حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة، قالت دار الإفتاء إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى. 

وأضافت اففتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". 

وأشارت الإفتاء إلى أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

ما حكم نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة؟

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة هي سُنة يجب على المصلي اتباعها اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أمين الفتوى، في تصريحات سابقة له، إنه في حالة نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة فإن الصلاة صحيحة، ويكمل المصلي صلاته، لافتا إلى أنه لا يسجد للسهو في هذه الحالة لأن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة ليست من السنن التي تحتاج إلى سجود السهو.

الصلاة حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة الفاتحة هل يجوز تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

فيديو

