قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
روابط مناهج سنة أولى بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم ..حمل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الصلاة على النبي بدء الذكر الصحيح ويوقر محبته في قلب المؤمن

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
شيماء جمال

كتب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منشورا جديدا قال فيه: إن لكل قولٍ حقيقةً في العمل، وحقيقة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التسليم له، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. 

وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.

وتابع: فلا يكن ذكرك بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجرد قول باللسان دون عمل. نعم، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللسان معروفة مشهورة، نرددها في مجالسنا ليلًا ونهارًا، حتى إننا إذا جعلنا مجلس ذكرنا كله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكُُفينا ووقينا.

وقد ورد: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَ صَلَاتِي كُلَّهَا لَكَ. قَالَ: « إِذًا يَكْفِيكَ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ »[البيهقي].

ولفت إلى أن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بدء الذكر الصحيح الذي يوقر محبته في قلب المؤمن، ثم تنطلق تلك المحبة في حياته كلها.

والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجمع بين ذكر الله وبين الاعتراف بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهي تجمع في الحقيقة الشهادتين معًا، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهما معًا: «أشهد أن لا إله إلا الله» و«أشهد أن محمدًا رسول الله». 

فكيف تكون الصلاة في العمل؟ يقول تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أي أن التحاكم إلى سيدنا رسول الله ﷺ ، والإيمان بما يقول، والتسليم بما حكم، وعدم وجود حرج في القلب مما قضى، هذه هى حقيقة الصلاة العملية.

ويقول سيدنا رسول الله ﷺ : « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ ».

واختتم منشوره بهذا الدعاء: اللهم حققنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واطبع صورته وشأنه كله ومنهجه وسيرته وسنته في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وحياتنا؛ حتى نصير ربانيين نتبع النبي المصطفى والحبيب المجتبى في كل شأنه، وحركاته وسكناته، وحتى يملك علينا حياتنا.

النبي الرسول الصلاة على النبي الصلاة على الرسول حب النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الفيتامينات

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

المتهمين بواقعة مطاردة طريق الواحات

أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

ترشيحاتنا

المساعدات

37 ألف طن مساعدات إنسانية تصل مطار العريش استعدادًا لدخول غزة

المساعدات

اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 33 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة

عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق في النادي الأهلي

لم أكن أحلم بها.. تفاصيل رحلة المهندس عدلي القيعي داخل جدران النادي الأهلي

بالصور

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد