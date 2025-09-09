كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان

لعل ما يطرح السؤال عن كوابيس الفجر متى تتحقق ؟، هو أنها أحد الأمور التي تؤرق الكثيرون ، ممن تمس تلك المنامات المزعجة مخاوفهم بدرجة كبيرة ، حيث إن كوابيس الفجر هي تلك الأحلام المزعجة والرؤى المنامية السيئة التي يراها أولئك النائمون وقت الفجر، سواء عند الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر ، أو حتى بعد صلاة الفجر ، فهناك استفهامات عدة تدور في فلك كوابيس الفجر وأحلامه، فمن خلال كوابيس الفجر تلك قد يدخل الإنسان في دوامة من المخاوف لا نهاية لها بسبب الاعتقاد بأن كوابيس الفجر قد تتحقق ، فكثيرون أولئك الذين يعتقدون أن الحلم قبل الفجر يتحقق وأن الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر يتحقق، وذلك لارتباطه بهذا الوقت العظيم وهو الثلث الأخير من الليل أو تلك الساعة قبل صلاة الفجر .

كوابيس الفجر

تعد كوابيس الفجر ، هي تلك الأحلام المزعجة والرؤى السيئة التي يستيقظ منها النائم على اذان الفجر ، فهل هناك طريقة تمنع تحقق كوابيس الفجر فعنها قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح –رضي الله تعالى عنهم-، أن هناك عملا يحمي الإنسان من كوابيس الفجر ويمنع تحققها في اليقظة.

وأوضح أن ابن سيرين –رضي الله تعالى عنه- ذهب إلى أن هناك أمرًا واحدًا من شأنه حماية الإنسان من شر وضرر الرؤيا المنامية السيئة ومن كوابيس الفجر، ويمنع تحققها في اليقظة وعلى أرض الواقع، وهو أن يتقي العبد ربه في اليقظة.

لا تتحقق كوابيس الفجر في اليقظة بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن السلف الصالح، حول كوابيس الفجر أنه قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا سَأَلَ ابْنَ سِيرِينَ -رضي الله تعالى عنه- عَنِ الرُّؤْيَا ، قَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فِي الْيَقَظَةِ، لا يَضُرُّكَ مَا رَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ».

متى تتحقق رؤيا بعد الفجر

يعد متى تتحقق رؤيا بعد الفجر ؟ هو أول تلك الأسئلة التي تؤرق الكثيرين، سواء كانت الرؤى والأحلام سيئة أو حسنة .. كابوس أو رؤيا صالحة يظل سؤال حلم بعد صلاة الفجر يتحقق؟ محل اهتمام الكثيرين.

وفي هذا ذهب العلماء إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام : إما أن يكون من الله ، وهي الرؤيا الصالحة ، وإما أن يكون من الشيطان ، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات ، وإما أن يكون حديث النفس ، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه.

ذهبوا إلى أنه تتحدد الرؤيا المنامية باعتبار مواصفاتها على ما تقدم ذكره ، وليس باعتبار وقتها ، فربما رأى العبد قبل أن يقوم لصلاة الفجر ما يكرهه من تهويل الشيطان وإزعاجه ، فهذا من الشيطان وإن وقع قبل الفجر.

فربما رأى ما يسره بعد أن صلى الفجر ونام ، فهذا من الله وإن وقع بعد الفجر ، وبناء عليه فإنه لا تتحدد الرؤيا بالوقت ، وإنما تتحدد بالوصف ، ولا فرق بين رؤيا الليل والنهار ، وأنه لا علاقة بتحديد الرؤيا بالوقت، ما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ» .

روى عن أنس بن مالك قال : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِى رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهْوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ » - أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ » ، قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهْوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَي ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . كَمَا قَالَ فِي الأُولَى ، قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» .

هل الحلم قبل الفجر يتحقق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن لا يوجد دليل على أن الرؤيا قبل الفجر ستحقق، مؤكدًا أن الرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص.

أضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال هل الحلم قبل الفجر يتحقق ؟، أن الناس تستبشر بأن الحلم قبل الفجر يكون محققًا نظرًا لأن الثلث الأخير من الليل قوت تتنزل فيه الرحمات من الله تعالى، ولكن لا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده.

ورد أنه لا يوجد دليل على أن الرؤيا قبل الفجر أو أن الحلم قبل الفجر يتحقق، فالرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص، لذا فعن هل الحلم قبل الفجر يتحقق؟ فلا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده.

الفرق بين الكابوس والحلم والرؤيا

أوضح المفتي الأسبق، أن الفرق بين أنواع المنام الثلاثة، وهي الرؤيا والحلم والكابوس، نسميه الفرق الشرعي، منوهًا بأن المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سماها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعل كل اسم يختص بحالة معينة، فالحلم هو المنام الذي رأيت فيه شيئًا واضحًا ومركبًا وكأنه قصة، لكنه سيئ.

و دلل بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، منوهًا بأن به يُعكر الشيطان على الإنسان صفو نفسه الهادئة، فيُلقي له وهو نائم مثل هذه الصور الذي تُسبب له الاضطراب، أما المنام الذي فيه بُشرى وسعادة ونور وراحة، يُسمى رؤيا.

و أضاف أن هناك نوعا آخر وهو ما كان ناتجًا من الأمور البيولوجية عند الإنسان، منوهًا بأن بيولوجي يعني الحياة، بمعنى النوم بعد أكل سمين، أو مجهد، وهذا يُسبب الكابوس، والكابوس هو ما يراه الشخص في المنام نتيجة تصرفات جسدية من إرهاق أو هم أو حديث نفس، ويمكن القول أن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والكابوس من النفس.

وأشار إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه.

وخلال الفصل فيما إذا كان قبل الفجر حلم ام رؤيا ، نبه على تفسير الرؤى أمر اختص به الأنبياء وورثتهم من العلماء، مشيرًا إلى أن الإمام مالك بن أنس كان يغضب من الذين يفسرون الأحلام للناس ويقول لهم: «اتتلاعبون بتراث النبوة».

إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر

يعد حال إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر هو أمر يصعب استبعاد منه أحد، فمن منا لم يشهد الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر بغض النظر كان هذا الحلم رؤية حسنة أو كابوس به ما يكره، ويمكن القول أنحلم والاستيقاظ منه على اذان الفجر أمر طبيعي وعادي يحدث لأي نائم بأي مرحلة من حياته سواء طفولة أو شباب أو شيبة، حيث إن حلم والاستيقاظ منه على أذان الفجر لا يخص أحد بعينه دون الآخر .

هل يتحقق الحلم بعد طلوع الشمس

قد روى مسلم ولفظه : ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا ، فاستيقظ وهو يضحك ... ) فذكرت الحديث ، وعند أحمد : ( بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْتِيي .. ) .

ومعني ذلك : أنه كان ذلك في نوم القيلولة ، وهو نوم نصف النهار ، وكذلك عن هل يتحقق الحلم بعد طلوع الشمس؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال القيرواني : ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار ، وكذا رؤيا النساء والرجال" .

وقال المهلب : " لا يخص نوم النهار على نوم الليل ، ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤيا وكذبها ، وأن الرؤيا متى أُريت فحكمها واحد " شرح صحيح البخاري- لابن بطال .

وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الذي رواه البخاري قَالَ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ ) ، هل يتحقق الحلم بعد طلوع الشمس ؟فعند الترمذي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال : ( هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " .

وجاء عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول : (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ ) " . رواه أبو داود وصححه الألباني، فهذا لأن الليل هو مظنة الرؤيا ؛ لأنه وقت النوم ، وغالب رؤى الناس تكون بالليل .

سورة تمنع الكوابيس

ورد أن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، وقراءة آخر أربع آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه، لذا على من يشاهد أحلامًا مزعجة فعليه أن يقرأ آخر أربع آيات من سورة الكهف، وذلك تعينه أيضًا على صلاة الفجر دون أن يوقظه أحد، و لم يرد نص شرعي يدل على ذلك وإنما راجع إلى تجربة الصالحين.

أسباب الكوابيس قبل الفجر

1. القلق والاجهاد غالبا ما يسبب القلق والاجهاد نتيجة أحداث مؤسفة في الحياة الإصابة بالكوابيس والأحلام المزعجة.

2. الأطعمة الحارة ما نأكل ومتى نأكله يمكن أن يؤثر على تعرضنا للكوابيس، والاحلام المزعجة، ويبرر الخبراء ذلك، بأن التوابل الحارة تزيد من حرارة الجسم وبالتالي تؤثر على جودة النوم. وقد يكون هذا سببا لمعاناة الناس من الاحلام المزعجة بعد تناول هذه الأطعمة قبل النوم، هذا ويمكن لتناول الطعام قبل موعد النوم بفترة قصيرة أن يسبب ارتفاع الأيض ونشاط الدماغ الامر الذي يسبب الكوابيس المزعجة.

3. الأطعمة الدسمة والدهنية بالرغم من عدم اثبات ذلك قطعيا، إلا أنه يعتقد الخبراء بأن بعض الأطعمة قد تؤثر سلبا على طبيعة الاحلام .

4. الكحول بالرغم من أن الكحول مادة مثبطة للنشاط وتسبب النعاس إلا أنه نعاس لفترة قصيرة، وبمجرد زوال التأثير، يحدث العكس تماما ويصبح الشخص يقظا، ويمكن للإفراط في تناول الكحول أن يسبب الكوابيس وسوء النوم، والكوابيس من الأعراض الشائعة أيضا انسحاب الكحول من الجسم.

5. العقاقير بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، والمخدرات، يمكن أن تسبب الكوابيس كأثر جانبي.

6. المرض الأمراض التي تشمل الحمى، مثل الانفلونزا، يمكن في كثير من الأحيان أن تؤدي إلى الكوابيس.

7. ويمكن أن تزيد اضطرابات النوم الأخرى، بما في ذلك انقطاع النفس والخدران، والشخير، من حدوث الأحلام المزعجة والكوابيس.