قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه ليلا؟.. انتبه فله مكان آخر

هل الشيطان يعيش في الحمام
هل الشيطان يعيش في الحمام
أمل فوزي

لاشك أن السؤال عن هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه خاصة في الليل ؟، يفتح إحدى بوابات المخاوف المنتشرة في عقول وقلوب الكثير من الكبار والأطفال، حيث هناك اعتقاد شائع بين الكثيرين بأن الحمام بيت الشيطان ، وأنه يخرج في الليل إلى حجرات المنزل، ليؤذي أهل البيت، وهو ما يبين أهمية الوقوف على حقيقة هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه في الليل ؟.

هل الشيطان يعيش في الحمام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا علاقة بآداب دخول الحمام بالواقع الحاضر، لأنه في الماضي كان اسمه “خلاء”.

وأردف: أما الآن فالحمام ليس مكانًا للشيطان لأنه أصبح نظيفًا، مشددًا على ضرورة عرض الفقه بمنظور الواقع لأن الحمام الآن ليس موطن نجاسة، قائلا: "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام أصبح أنظف مكان في البيت ده لو دخل فيه الشيطان سيُصرع".

وأوضح “الجندي” ، في إجابته عن سؤال هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، أن الحمامات الآن ليست أماكن نجاسة أو أماكن شياطين، لأن الشيطان في الجامع وذلك لأن وظيفته أن يكون في مكان الطاعة ويلهى العباد.

ونوه بأنه لهذا كل أحكام فقهية لا تتناسب مع واقعنا علينا أن نقول لها "شكرًا" ثم يتم الحديث فيها ومناقشة الأدلة لأنها قد لا تتناسب مع الوضع الآن، قائلا: "لازم نعرض الفقه بمنظور الواقع، بالتالي الحمامات التي عندنا ليست أماكن نجاسة أو شياطين عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

هل الجن تعيش في الحمام

وأفاد بأن الجن والشيطان ليسوا موجودين في الحمامات ، وإنما مكانهم المساجد، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس: «قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ».

ولفت إلى أنه تحدث مرارًا وتكرارًا عن الجن والعفاريت، وكان هناك صراع أخذ أكثر من وقته، «أنا صرخت وقولت مفيش جن يحرق البيوت، دي خطة من عصابة للتنقيب عن الآثار، يقوموا بإخلاء البيوت للتنقيب عن الآثار فيه».

هل الشيطان يسكن الحمام ليلا

تابع: «فيه ناس يساهمون في هذا الأمر وهم القطيع، وشيوخ منتصف العصا، يقولون الجن يطير في الهواء ويغوص في المياه، ويعمل كذا وكذا، ولو قولت لهم لا، يقولوا أنت بتنكر وجود الجن.

وواصل: عندما قلت إن الطلاق الشفوي لا يقع قالوا هذا تلاعب في الأنكحة، ولما قلنا الشيطان والجن مكانه في المسجد وليس الحمامات سيعترضون، لماذا سيذهب الشيطان للكباريهات ، ما الدنيا هناك بالنسبة له زي الفل».

هل الحمام بيت الشياطين

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحمامات ليست بيوت الشياطين، ولكن المقصود ببيت الشياطين هي بيوت الخلاء، وهذا أصبح غير موجود حاليا..

وبين أن «الشيطان لو دخل الحمامات الحالية سيُصرع من تجهيزها وإحنا لازم نسأل هل الحمامات أماكن نجسة؟ وأعتقد أنها ليست أماكن نجسة ولا أماكن شياطين والشيطان مش ساكن جوه».

وأشار «الجندي»، إلى أن جزاءه كان الشتم والقذف واللعن، «أنا أخدت على كدة، بس لم ألقي سلاح التوعية والنصح والإرشاد، والدين نصيحة»، موضحًا أنه يجب أخذ من المذاهب الأربعة والنصوص ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يناسبه، ولا إيقاع الحياة الذي يعيش فيه الأشخاص في الزمن المعاصر.

من جهته نبه الشيخ رمضان عبد الرازق، إلى أنه ليس كل النصوص تتناسب مع العصر الحالي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع التراث بمبدأ الانتقاء بأخذ ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يتناسب معنا.

وأكد أن الاجتهاد ليس سلطة تشريعية وغير ملزم، مبينًا أنه على الشخص الذي يتبع الإفتاء أن يختار ما يناسبه من رأي الأئمة الأربعة ويمكن أيضا اتباع آراء جديدة إذا كانت في صالح المسلم والمجتمع لأن المسلم عليه أن يختار ما يناسب ظروفه وحياته.

هل الشيطان يعيش في الحمام الشيطان يعيش في الحمام هل الشيطان يعيش هل الجن تعيش في الحمام الجن تعيش في الحمام هل الشيطان يسكن الحمام ليلا هل الشيطان يسكن الحمام الشيطان يسكن الحمام ليلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

البابا يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد