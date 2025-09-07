قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: المروءة من أخلاق الإسلام الفاضلة وشيم الصالحين الظاهرة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن المروءة من أخلاق الإسلام الفاضلة ومن شيم الصالحين الظاهرة فهي حالة مستقرة في النفس تحمل صاحبها علي الالتزام بالفضائل دائما ولذلك فهي جماع الأمر كله وهي الدافع للإقدام على كل خير والابتعاد عن كل شر.

لفت الى ان الإنسان لا يحكم عليه بالعدالة وتقبل شهادته إلا بمراعاة المروءة فإن العدالة في اللغة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة وفي الاصطلاح اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو أنواع.

واشار الى ان الله أمرنا بالمروءة في كتابه العزيز في أكثر من آية ولكن أمر بها باعتبار معناها وليس باعتبار لفظها فمن أهم معاني المروءة الاستقامة على محاسن الأخلاق ومراقبة الله -سبحانه وتعالى- وبهذا المعنى ورد الأمر بالاستقامة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعه المؤمنين في أكثر من آية قال تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود:112]، وقال سبحانه: (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) [الشورى:15].

كما مدح ربنا -سبحانه وتعالى- المؤمنين الذين التزموا المروءة في الأخلاق والآداب وحافظوا على رشدهم في سيرهم إلى الله وأخبر تعالى أنه يرسل إليهم الملائكة مبشرين بحسن العاقبة فقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [فصلت:30]، وقال عز من قائل: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) [الأحقاف:16] وقال تعالى: (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) [الجن:16].

وقد وردت المروءة بلفظها ومعناها في أحاديث النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كثيرا فعن عمر بن الخطاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حسب المرء دينه وكرمه تقواه ومروءته عقله» (سنن الدارقطني ومصنف ابن أبي شيبة) وكذلك بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أهم آثار المروءة عند المسلم فعندما تذاكروا المروءة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أما مروءتنا فأن نغفر لمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا ونعطي من حرمنا».

