مصدر يعلن رحيل مجلس الزمالك في تلك الحالة

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة ملف أرض مدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة رفض أي مقترح بشأن أرض بديلة عن أرض القلعة البيضاء في مدينة 6 أكتوبر.

وشدد المصدر على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يستعد لتقديم إستقالة جماعية في حالة عدم عودة الأرض والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالنادي بسبب توقف العمل.

وفي سياق آخر، قال أحمد عبد الروؤف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.

وأضاف أحمد عبد الرؤوف:" خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ واللاعب خرج بعد استبداله في المباراة لتغيير ملابسه، وهناك أخطاء أتحملها ، وسأعمل على علاجها في الفترة المقبلة، وأنا أعمل في ظروف ضيقة جدًا ولابد أن نتعامل وفقًا للظروف التي نمر بها"

توقيع عقوبة على محترف الزمالك



في غضون ذلك نفت إدارة نادي الزمالك، توقيع أي عقوبة مالية ضد خوان ألفينا بيزيرا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مباراة الأمس أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد مسئولو الزمالك أن إدارة الكرة في النادي لن تفرض أي عقوبة ضد اللاعب، بعد ظهور علامات الغضب عليه بعد تبديله أمام كهرباء الإسماعيلية بالأمس.

وأوضح مسئولو الزمالك أن خوان ألفينا بيزيرا، سيتواجد في التدريبات بشكل طبيعي، ولن تفرض ضده عقوبات خاصة أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لذلك لا يمكن فرض عقوبات ضده