قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال؟.. 7 أسباب لا تعرفها

الإخلاص سورة الجمال
الإخلاص سورة الجمال
أمل فوزي

لاشك أن الاستفهام عن لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، يعد أحد أسرار هذه السورة القصيرة ذات الآيات الأربع، والتي يُعرف عنها عظم فضلها، ولعل في أسمائها دلالة على بركاتها وفضائلها وهذا ما يطرح السؤال عن لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، باعتبار الجمال أحد النعم التي تهم الكثير من الفتيات بل والرجال كذلك، فإن كان الجمال من أسمائها ، هنا ينبغي معرفة لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟.

لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال

ورد في مسألة لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، أن سورة قل هو الله أحد بآياتها الأربع والمعروفة في المصحف باسم الإخلاص سميت بسورة الجمال ، (لأنّها جمعت أصول صفات اللّه وهي أجمل الصّفات وأكملها، ولما روي أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنّ اللّه جميلٌ يحبّ الجمال)) فسألوه عن ذلك فقال: ((أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد)).

سورة الإخلاص مكتوبة

بسم الله الرحمن الرحيم. قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (1) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (2) لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (3) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ (4).

سبب تسمية سورة الإخلاص

ورد أن سبب تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم يرجع إلى بيانها وحدانية الله -تعالى-، ونفي الشريك عنه -سبحانه وتعالى-، والتأكيد على أن الله -سبحانه وتعالى- يجيب دعوة السائل ويقضي طلب المحتاج، بالإضافة إلى أنه لم يلد، ولم يولد، ولا نظير له ولا شبيه، مما يوجب صرف العبادة له وحده دون شريك.

وتضمّنت الإخلاص لله تعالى، والإيمان بها يُعد إخلاصاً لله عز وجل، ولأنها مُخلَصة لله تعالى، فقد أخلصها الله تعالى لنفسه، بحيث لم يذكر فيها شيئاً من الأحكام الشرعية، ولا من أخبار الغيب، وإنما خص فيها الحديث عن نفسه عز وجل، فمن آمن بما فيها من الإخلاص والتوحيد كانت له نجاةً من النار.

أسماء سورة الإخلاص

ورد أنه مما يدل على عظم هذه السورة الكريمة كثرة أسمائها، فقد ذكر أهل العلم ما يقارب عشرين اسماً لسورة الإخلاص، وأشهرها عند الصحابة -رضي الله عنهم- سورة قل هو الله أحد، وقد أطلق عليها العلماء أسماء أخرى منها:

  • سورة التجريد، وسورة التفريد، وسورة التوحيد.
  • سورة النجاة؛ لأن الإيمان بما جاء فيها نجاة من الكفر في الدنيا، ومن عذاب جهنم في الآخرة.
  • سورة الولاية؛ إذ إن قراءتها والإيمان بما جاء فيها سببٌ لنيل الولاية من الله -تعالى-.
  • سورة النسبة؛ لأنها نزلت رداً على الذين قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انسب لنا ربك".
  • سورة المعرفة؛ لأنها باب لمعرفة الله -سبحانه-.
  • سورة الجمال.
  • سورة المقشقشة؛ والتقشيش هو الشفاء، حيث يُقال تقشيش المريض أي: شفاؤه.
  • سورة المعوّذة.
  • سورة الصمد.
  • سورة الأساس.
  • سورة المانعة.
  • سورة المحضر؛ لأن الملائكة تحضر لسماعها.
  • سورة المنفّرة؛ لأنها تُنفّر الشياطين.
  • سورة المذكّرة؛ لأنها تذكر بالتوحيد الخالص.
  • سورة البراءة؛ لأنها سببٌ للبراءة من الشرك، والبراءة من عذاب النار.
  • سورة النور؛ لأنها تنير قلب قارئها.
  • سورة الأمان؛ لأنها سببٌ للأمان من عذاب الله -تعالى-.
  • ورد لسورة الإخلاص عدد كبير من الأسماء، وسميّت بسورة الإخلاص لإنّها تضمنت الإخلاص إلى الله تعالى في التوحيد.
لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال لماذا سميت سورة الإخلاص سورة الجمال سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال الإخلاص سورة الجمال سورة الجمال سورة الإخلاص سبب تسمية سورة الإخلاص سورة الإخلاص مكتوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

المتهمين بواقعة مطاردة طريق الواحات

أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة: طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم.. أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟ داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

جدري القرود

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

بالصور

نشرة المرأة: طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم.. أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟ داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد