لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال؟.. 7 أسباب لا تعرفها

لاشك أن الاستفهام عن لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، يعد أحد أسرار هذه السورة القصيرة ذات الآيات الأربع، والتي يُعرف عنها عظم فضلها، ولعل في أسمائها دلالة على بركاتها وفضائلها وهذا ما يطرح السؤال عن لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، باعتبار الجمال أحد النعم التي تهم الكثير من الفتيات بل والرجال كذلك، فإن كان الجمال من أسمائها ، هنا ينبغي معرفة لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟.

لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال

ورد في مسألة لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الجمال ؟، أن سورة قل هو الله أحد بآياتها الأربع والمعروفة في المصحف باسم الإخلاص سميت بسورة الجمال ، (لأنّها جمعت أصول صفات اللّه وهي أجمل الصّفات وأكملها، ولما روي أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنّ اللّه جميلٌ يحبّ الجمال)) فسألوه عن ذلك فقال: ((أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد)).

سورة الإخلاص مكتوبة

بسم الله الرحمن الرحيم. قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (1) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (2) لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (3) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ (4).

سبب تسمية سورة الإخلاص

ورد أن سبب تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم يرجع إلى بيانها وحدانية الله -تعالى-، ونفي الشريك عنه -سبحانه وتعالى-، والتأكيد على أن الله -سبحانه وتعالى- يجيب دعوة السائل ويقضي طلب المحتاج، بالإضافة إلى أنه لم يلد، ولم يولد، ولا نظير له ولا شبيه، مما يوجب صرف العبادة له وحده دون شريك.

وتضمّنت الإخلاص لله تعالى، والإيمان بها يُعد إخلاصاً لله عز وجل، ولأنها مُخلَصة لله تعالى، فقد أخلصها الله تعالى لنفسه، بحيث لم يذكر فيها شيئاً من الأحكام الشرعية، ولا من أخبار الغيب، وإنما خص فيها الحديث عن نفسه عز وجل، فمن آمن بما فيها من الإخلاص والتوحيد كانت له نجاةً من النار.

أسماء سورة الإخلاص

ورد أنه مما يدل على عظم هذه السورة الكريمة كثرة أسمائها، فقد ذكر أهل العلم ما يقارب عشرين اسماً لسورة الإخلاص، وأشهرها عند الصحابة -رضي الله عنهم- سورة قل هو الله أحد، وقد أطلق عليها العلماء أسماء أخرى منها: