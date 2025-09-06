قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟

آية تزيد جمال المرأة
آية تزيد جمال المرأة
أمل فوزي

لعل وجود آية في القرآن تزيد من جمال المرأة تعد من المسائل التي تهم الكثير من النساء إن لم يكن جميعهن، فمن منهن لا تسعى لأن تكون جميلة ، وتنعم بتلك النعمة العظيمة، بل قد نجد من الرجال من يهتمون بهذا الأمر ، ومن ثم يشاركونهن البحث عن آية في القرآن تزيد من جمال المرأة سواء لأنفسهم أو لزوجاتهم وبناتهم، وهو ما يبين أهمية معرفة آية في القرآن تزيد من جمال المرأة .

آية في القرآن تزيد من جمال المرأة

ورد عن حقيقة وجود آية في القرآن تزيد من جمال المرأة ، أنه لم يرد في الحديث ما يدل على وجود آية في القرآن تزيد من جمال المرأة ، إلا أن هناك بعض الآيات التي تبطل أثر العين وتزيد نور الوجه ، منها سورة الفاتحة و أية الكرسي و الإخلاص و المعوذتين ، فضلاً عن آيات الجمال، وفيها قال تعالى : (َصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) ، ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ) ، ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ)، ( وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ)، ( وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)، ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ )، ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ )، (فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ).

آية قرآنية عن جمال المرأة

لعلّ الآية الأبرز التي تتحدث عن جمال المرأة وفطرتها على طلب التزيّن والتجمّل؛ ما جاء في قوله -تعالى-: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)؛ [الزخرف: 18] حيث فسّرها أهل العلم بمن ينبت في الحلية ويتزين بها؛ والمقصود بها هنا المرأة، ويمكن إضافة إليها عدداً من الآيات القرآنية؛ التي تحدّثت عن حسن خلق الإنسان عموماً، وإتقان صنع الله -تعالى- فيه دون خلل أو عيب؛ ونذكر من هذه الآيات:

  • (... صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...). [النمل: 88]
  • (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ...). [السجدة: 7]
  • (... وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ...). [التغابن: 3]
  • (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ). [الانفطار: 6-8]
  • (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ). [التين: 4]

أمور تزيد من جمال الوجه

ومن الأمور التي تضفي نورًا وجمالًا على الوجه:

- الإكثار من الحسنات، واجتناب الذنوب والمعاصي، قال ابن القيم في آثار الذنوب والمعاصي: ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقةً، يحسّ بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهمَّ، فتصير ظلمةُ المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية لبصره، فإنّ الطاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلّما قويت الظلمة ازدادت حيرته، حتّى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سوادًا فيه يراه كلّ أحد، قال عبد الله بن عباس: إنّ للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعة في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق، وإنّ للسيئة سوادًا في الوجه، وظلمةً في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغِضةً في قلوب الخلق.

- ومن ذلك أيضًا: كثرة الصلاة، وخاصة قيام الليل، والإخلاص لله تعالى فيه، فإنه يكسو وجه صاحبه نورًا؛ فإن الجزاء من جنس العمل، فإنهم لما احتملوا ظلمة الليل، وهانت عليهم مكابدتها، جازاهم الله بأن نور وجوههم.

قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. فضل قيام الليل والتهجد للآجري

وجاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ {الفتح:29} وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم، وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

وكذلك نشر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس، فعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

جاء في عون المعبود: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ الدُّعَاء لَهُ بِالنَّضَارَةِ وَهِيَ النِّعْمَة وَالْبَهْجَة, يُقَال نَضَرَهُ اللَّه وَنَضَّرَهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيل، وَأَجْوَدُهُمَا التَّخْفِيفُ. اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي النِّهَايَة: نَضَّرَهُ وَنَضَرَهُ وَأَنْضَرَهُ أَيْ نَعَّمَهُ، وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد مِنْ النَّضَارَة, وَهِيَ فِي الْأَصْل حُسْن الْوَجْه وَالْبَرِيق, وَإِنَّمَا أَرَادَ حُسْن خُلُقه وَقَدْره. اِنْتَهَى.

و قَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن جَابِر: أَيْ أَلْبَسَهُ نَضْرَة وَحُسْنًا وَخُلُوصَ لَوْنٍ وَزِينَةً وَجَمَالًا, أَوْ أَوْصَلَهُ اللَّه لِنَضْرَةِ الْجَنَّة نَعِيمًا وَنَضَارَة. قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً} {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ}. قَالَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَطْلُب حَدِيثًا إِلَّا وَفِي وَجْهه نَضْرَة, رَوَاهُ الْخَطِيب.

آيات تأمر بستر جمال المرأة

وضعت الشريعة الإسلاميّة عدّة ضوابط للمرأة المسلمة؛ التي تأمرها بستر الزينة وجمال المفاتن عن غير محارم، والتي تحثّ أيضاً على الاستعفاف، واتباع شرع الله -تعالى- في مخالطة الرجال؛ ومن هذه الآيات:

  • (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ). [النور: 31]
  • (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ). [النور: 60]
  • (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). [الأحزاب: 32-33]
  • (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ). [الأحزاب: 59]
آية في القرآن تزيد من جمال المرأة آية في القرآن تزيد جمال المرأة آية تزيد من جمال المرأة آية تزيد جمال المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الدولة المصرية

مصر بلدي: رد الخارجية يؤكد رفض القاهرة لتصفية القضية الفلسطينية

الزراعة

برلماني: الصادرات الزراعية إنجاز عالمي يعكس نجاح القيادة السياسية

رضا صقر

حزب الاتحاد: محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين مؤامرة مفضوحة لن تغيّر الحقائق

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد