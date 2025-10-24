الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تنويهاً هاماً بخصوص حالة الطقس المتوقعة صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025.

وأشار التنويه إلى تكون شبورة مائية صباحاً كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية.

المناطق المتأثرة:

تؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى: السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذه الظاهرة الجوية ستؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب الحوادث.

حالة البحرين

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح تتجه من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ما يجعلها مناسبة لحركة الملاحة البحرية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حاله خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح من متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مما يعني استمرار الأجواء الملائمة للأنشطة البحرية في مدن الساحل الشرقي.