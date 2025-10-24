قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة

حماس
حماس
أ ش أ

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تستهدف متابعة خطوات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس- في تصريح خاص لـ "القاهرة" الإخبارية، على جدية الحركة في المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق غزة، مؤكدا أن مصر لطالما احتضنت اللقاءات الوطنية الفلسطينية على المستويين الثنائي والجماعي، مشيرا إلى وجود إجماع بين الفصائل الفلسطينية على رؤية مشتركة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال إن اتفاق شرم الشيخ جاء بعد لقاءات واتصالات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف الذي عبرت عنه حماس بشأن وقف حرب غزة يمثل الفلسطينيين كافة، وأن اجتماع الفصائل في مصر يستهدف اتخاذ الخطوات اللازمة للمرحلة المقبلة بعد إنجاز الاتفاق.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود توافق وطني فلسطيني في جميع القضايا المطروحة، مبينا أن الفصائل الفلسطينية أكدت التزامها ببنود اتفاق شرم الشيخ، الذي نجح في وقف الحرب على غزة.

وثمن جهود مصر والوسطاء في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن الفصائل عازمة على تطبيقه بكل بنوده، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الانتظار لتحقيق وحدة حقيقية بين الفصائل.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الفصائل الفلسطينية لمست شعورا حقيقيا بالمسؤولية، مؤكدا أنه لا فصيل فلسطينيا يمكنه بمفرده تلبية حاجات الشعب الفلسطيني، وأن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الحوار الوطني وتقديم المصلحة العليا الفلسطينية على أي مصالح حزبية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل فصائله، وأن هذه الفصائل هي نتاج لإرادته، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الأولوية الآن هي كل ما يتعلق بقطاع غزة من مساعدات وإعادة إعمار، مؤكدًا ضرورة التوافق الوطني على تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشأن الفلسطيني، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات جديدة لبحث قضايا تحقق مصلحة الفلسطينيين وتلبي طموحاتهم.

حماس اتفاق شرم الشيخ غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

ترشيحاتنا

الكاتب أحمد المسلماني

المسلماني: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في فعاليات مؤتمر “CEO Women” بنسخته الرابعة

استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين

تعرف على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر إتفافية برشلونة cop24

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد