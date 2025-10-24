مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تستهدف متابعة خطوات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس- في تصريح خاص لـ "القاهرة" الإخبارية، على جدية الحركة في المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق غزة، مؤكدا أن مصر لطالما احتضنت اللقاءات الوطنية الفلسطينية على المستويين الثنائي والجماعي، مشيرا إلى وجود إجماع بين الفصائل الفلسطينية على رؤية مشتركة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال إن اتفاق شرم الشيخ جاء بعد لقاءات واتصالات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف الذي عبرت عنه حماس بشأن وقف حرب غزة يمثل الفلسطينيين كافة، وأن اجتماع الفصائل في مصر يستهدف اتخاذ الخطوات اللازمة للمرحلة المقبلة بعد إنجاز الاتفاق.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود توافق وطني فلسطيني في جميع القضايا المطروحة، مبينا أن الفصائل الفلسطينية أكدت التزامها ببنود اتفاق شرم الشيخ، الذي نجح في وقف الحرب على غزة.

وثمن جهود مصر والوسطاء في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن الفصائل عازمة على تطبيقه بكل بنوده، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الانتظار لتحقيق وحدة حقيقية بين الفصائل.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الفصائل الفلسطينية لمست شعورا حقيقيا بالمسؤولية، مؤكدا أنه لا فصيل فلسطينيا يمكنه بمفرده تلبية حاجات الشعب الفلسطيني، وأن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الحوار الوطني وتقديم المصلحة العليا الفلسطينية على أي مصالح حزبية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل فصائله، وأن هذه الفصائل هي نتاج لإرادته، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الأولوية الآن هي كل ما يتعلق بقطاع غزة من مساعدات وإعادة إعمار، مؤكدًا ضرورة التوافق الوطني على تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشأن الفلسطيني، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات جديدة لبحث قضايا تحقق مصلحة الفلسطينيين وتلبي طموحاتهم.