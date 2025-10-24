في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة

حذر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، من مغبة عدم تنفيذ البنود الواردة في اتفاق شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.



وأكد عبد الخالق، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، أن مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.



ورحب السفير المصري بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي جدد تأكيد رفض القانون الدولي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو حرمانه من احتياجاته الأساسية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

كما شدد عبد الخالق على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة.

واختتم بالتأكيد على تضامن مصر الثابت مع كل من سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة، وصون سيادتهما على أراضيهما.